А не пора ли запретить табло с ценами на бензин?

Чтоб не получилось, как во Франции.

Вчера Президент России подписал закон, вносящий поправки в законодательство о валютном регулировании и валютном контроле. В соответствии с документом, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, Центробанк запрещает размещать на улице электронные табло с информацией о курсах принимаемой к обмену иностранной валюты. С инициативой о введении такого запрета выступил Банк России, позицию которого поддержали Госдума и Совет Федерации.«Как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают так называемые незаконные точки обмена валют, которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка», - сказал замглавы департамента финмониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.Итак, такие табло вводили людей в заблуждение. Но в Липецке ни разу такого рода мошенники замечены не были. Поэтому причина их запрета, очевидно, в другом. В чем? На этот вопрос вчера весьма оригинально в эфире «Эха Москвы» ответил петербуржец Александр Невзоров. Цитата:«Но вот, что мне нравится и что я должен отметить, как, безусловно, талантливое и мудрое действие власти - наконец-то появилось соответствующее законодательное распоряжение, подписанное сегодня президентом: убрать на фиг с глаз долой вывески, отображающие реальный курс валют. Это очень мудрое решение, и его, кстати говоря, поддерживают любые опытные хирурги и очень опытные ампутологи… Почему? После всяких тяжелых ампутаций пациенту как можно дольше стараются не показывать культи. Вот делают все, чтобы он пролежал, не видя своих культей, потому что у большинства ампутантов, когда они наблюдают этот обрубок, возможны всякие истерики, ступоры. И россиянам, конечно, тоже - все правильно - им не надо видеть культи своей экономики и не надо наблюдать эти гноящиеся обрубки своих надежд и своего благополучия, на которые они по наивности своей рассчитывали».И в самом деле, идет себе человек по улице, размышляет о том, как встретить, допустим, ответственно Новый год после того, как он расплатится с «Квадрой» за отопление и с «управляшкой» за квартиру, и вдруг его взор цепляет вывеску с указанием курсов доллара и евро. И на душе у него еще горше становится. Ведь он слышал, что когда-то за доллар при советской власти давали 60 копеек, а сейчас за 60 копеек могут дать только в морду! И возникает у него вопрос: так уж сильна наша страна, как об этом говорят по телевизору? А это - крамола!Ну, тогда следом за валютными табло с улиц нужно убрать и светящиеся табло с ценами на бензин. Ну нельзя же так травмировать водителей, ей Богу! Надо кому бензин, пусть заедет на АЗС, подойдет к кассе и узнает цену! Или вы хотите, чтобы было как во Франции?И это, кстати, цитата Владимира Путина. Сказана эта фраза была как раз тогда, когда «Левада-центр» сообщил нам данные опроса, из которого следовало, что более половины населения считают именно своего президента виноватым в росте цен и проблемах в стране.Но чтобы население было спокойнее, чтобы его не тянуло одеть «желтые жилеты», председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, полномочный представитель верхней палаты в Конституционном суде Андрей Клишас уже предложил давать до 15 суток за неуважительные материалы о власти и обществе в интернете, и штрафовать за дезу, угрожающую общественному порядку. Может, тогда и вовсе следует запретить россиянам самостоятельно искать любую информацию и делиться ею кроме той, которую озвучивают с экранов телевизоров? Зачем интернет, если есть «Первый канал», НТВ, «Звезда»…