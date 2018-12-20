Общество

сегодня, 14:10

А не пора ли запретить табло с ценами на бензин?

77 853
#стословсулицы
2
А не пора ли запретить табло с ценами на бензин?

Чтоб не получилось, как во Франции.

Вчера Президент России подписал закон, вносящий поправки в законодательство о валютном регулировании и валютном контроле. В соответствии с документом, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, Центробанк запрещает размещать на улице электронные табло с информацией о курсах принимаемой к обмену иностранной валюты. С инициативой о введении такого запрета выступил Банк России, позицию которого поддержали Госдума и Совет Федерации.

«Как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают так называемые незаконные точки обмена валют, которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка», - сказал замглавы департамента финмониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

Итак, такие табло вводили людей в заблуждение. Но в Липецке ни разу такого рода мошенники замечены не были. Поэтому причина их запрета, очевидно, в другом. В чем? На этот вопрос вчера весьма оригинально в эфире «Эха Москвы» ответил петербуржец Александр Невзоров. Цитата:

«Но вот, что мне нравится и что я должен отметить, как, безусловно, талантливое и мудрое действие власти - наконец-то появилось соответствующее законодательное распоряжение, подписанное сегодня президентом: убрать на фиг с глаз долой вывески, отображающие реальный курс валют. Это очень мудрое решение, и его, кстати говоря, поддерживают любые опытные хирурги и очень опытные ампутологи… Почему? После всяких тяжелых ампутаций пациенту как можно дольше стараются не показывать культи. Вот делают все, чтобы он пролежал, не видя своих культей, потому что у большинства ампутантов, когда они наблюдают этот обрубок, возможны всякие истерики, ступоры. И россиянам, конечно, тоже - все правильно - им не надо видеть культи своей экономики и не надо наблюдать эти гноящиеся обрубки своих надежд и своего благополучия, на которые они по наивности своей рассчитывали».

И в самом деле, идет себе человек по улице, размышляет о том, как встретить, допустим, ответственно Новый год после того, как он расплатится с «Квадрой» за отопление и с «управляшкой» за квартиру, и вдруг его взор цепляет вывеску с указанием курсов доллара и евро. И на душе у него еще горше становится. Ведь он слышал, что когда-то за доллар при советской власти давали 60 копеек, а сейчас за 60 копеек могут дать только в морду! И возникает у него вопрос: так уж сильна наша страна, как об этом говорят по телевизору? А это - крамола!

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Ну, тогда следом за валютными табло с улиц нужно убрать и светящиеся табло с ценами на бензин. Ну нельзя же так травмировать водителей, ей Богу! Надо кому бензин, пусть заедет на АЗС, подойдет к кассе и узнает цену! Или вы хотите, чтобы было как во Франции?

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И это, кстати, цитата Владимира Путина. Сказана эта фраза была как раз тогда, когда «Левада-центр» сообщил нам данные опроса, из которого следовало, что более половины населения считают именно своего президента виноватым в росте цен и проблемах в стране.

Но чтобы население было спокойнее, чтобы его не тянуло одеть «желтые жилеты», председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, полномочный представитель верхней палаты в Конституционном суде Андрей Клишас уже предложил давать до 15 суток за неуважительные материалы о власти и обществе в интернете, и штрафовать за дезу, угрожающую общественному порядку. Может, тогда и вовсе следует запретить россиянам самостоятельно искать любую информацию и делиться ею кроме той, которую озвучивают с экранов телевизоров? Зачем интернет, если есть «Первый канал», НТВ, «Звезда»…

Игорь Луговой
77 853
#стословсулицы
2

Комментарии (77)

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гостья

1 минуту назад
Кассир, я вообще нигде никого не приплетаю и тем более правительство, мне не понятно, в чем значимость великая этих табло? ну уберут эти табло и что? это аналогично закону о запрете коррупции врачей и учителей, ну, если они не берут, то что же они так возмущаются этому закону? а на счет Франции понравился коммент Перри)))) счастливого вам дня...видимо не поняли друг друга, я только про табло ,а в политике там и без нас разберутся
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Сойти с ума

2 минуты назад
Такой бред. Привет век 19. А как же нано ..
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Коммунист

3 минуты назад
тт, "Висят себе ,и висят ,хлеба не просят ,иллюминацию заменяют. " Абсолютно согласен. Такая же фигня и с рекламой сигарет была, но "борьба с курением", видишь ли...
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гостья

4 минуты назад
Ага, ага, а теперь отсюда убери все налоги, жкх, продукты, медстраховку, образование и что то во франции пробок то нет)))) потому что там дорого иметь авто...так что кому не нравится, ведь может спокойно туда ехать? не понимаю, в чем вопрос то? ехали бы туда, где хорошо)))
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Нихера ты не понимаешь

5 минут назад
Вася, отняли будущее
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Коммунист

5 минут назад
Он боится только бунта, Нуууу, батенька ,говорить за всех это моветон, знаете ли...
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тт

6 минут назад
гостья, а зачем тогда табло убирать?какой в этом резон?Висят себе ,и висят ,хлеба не просят ,иллюминацию заменяют. Аргумент "борьба с мошенничеством " не убедителен - и без табло в лже-обменник лохи зайдут.Это борьба с ветряными мельницами ,показатель эффективности государства.
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Перри Мэйсон

7 минут назад
Кассир, я что-то запутался...Мы хотим жить как во Франции, а французы не хотят жить "как во Франции".
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Он боится только бунта

7 минут назад
Коммунист, а с вами никто даже срать в поле не сядет.Вы-утопия, позавчерашний день!
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Вася

8 минут назад
Коммунист, Так я его надеюсь успокоил. Пусть не боится
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