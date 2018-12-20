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Германия требует у России вернуть советские трофеи
Берлин не теряет надежды вернуть в ФРГ культурные ценности, которые после Второй мировой войны были перемещены в Россию. Этот вопрос по-прежнему остаётся открытым. Об этом заявили в немецком посольстве в Москве.
В 2013 году в рамках Санкт-Петербургского экономического форума президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель открывали в Эрмитаже выставку «Эпоха Бронзы. Европа без границ». Примерно четверть экспонатов составили «перемещенные» предметы искусства, вывезенные в СССР с немецкой территории после Второй мировой. Фрау Меркель в своей речи поблагодарила организаторов за то, что эти предметы вообще выставляются — впервые за послевоенное время. Однако канцлер дала понять: Берлин по-прежнему планирует вернуть произведения искусства в ФРГ.
Спустя пять лет этот вопрос по-прежнему не закрыт, - заявили «Известиям» в немецком посольстве, сославшись на ответ бюро уполномоченного по вопросам культуры и СМИ Германии.
— Федеральное правительство Германии продолжает усилия по достижению мирного решения вопроса о репатриации культурного наследия и будет настаивать на проведении переговоров с представителями правительства РФ, — заявили в бюро. — Мы убеждены, что культурные объекты, воплощающие выдающиеся достижения нации и составляющие часть ее истории и самобытности, не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери.
Там же указали, что эта точка зрения подтверждается международными соглашениями, в частности Гаагскими правилами ведения войны от 1907 года. Также в бюро уполномоченного по вопросам культуры подчеркнули, что только в 2017 году было зарегистрировано четыре случая добровольного возвращения российских предметов искусства из Германии (большую часть составляли картины, вывезенные немцами в 1944 году из Гатчинского дворца).
Интересно, что немецкая сторона продолжает называть предметы искусства трофейными, в то время как в российской юридической терминологии их принято называть перемещенными. Самые знаменитые из перемещенных коллекций — находки Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад, а также тысячи уникальных золотых предметов и украшений, относящихся к IX веку до н.э.
Как заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, пока с Берлином нет политического диалога, говорить об обмене трофейными ценностями не имеет смысла.
— В нынешних условиях, когда Россия находится в европейском санкционном режиме, когда нет настоящей атмосферы доверия между странами политического диалога, вести такой разговор бессмысленно, — пояснил он.
В нашей стране действует закон от 1998 года «О ценностях, перемещенных в РФ в результате Второй мировой войны и ее последствий», напомнил Михаил Швыдкой. Согласно документу, подавляющее большинство этих предметов искусства теперь считаются культурным наследием России и не могут быть вывезены или переданы другим странам.
В свое время СССР вернул Германии более 1,6 млн единиц хранения художественных произведений, в том числе наиболее известные шедевры Дрезденской картинной галереи и мраморные фризы Пергамского алтаря. В то же время, отметил спецпредставитель президента, не стоит забывать, что нацисты уничтожили, разграбили и вывезли за пределы СССР сотни тысяч произведений искусства и памятников культуры. До сих пор назад было возвращено лишь несколько десятков.
— В ту пору, когда я был министром культуры (с 2000 по 2004 год), шел живой диалог на эту тему. Мы обсуждали всё, что можно было вернуть в рамках действующего законодательства, и какие-то вещи на обменной основе возвращались, например витражи Мариенкирхе из Франкфурта-на-Одере, — заметил Михаил Швыдкой. — Для возобновления этого процесса требуется атмосфера доверия, которой сегодня, к сожалению, нет. Я говорю об этом с сожалением, потому что отношения с Германией в области науки и культуры весьма плодотворны.
В истории перемещенных ценностей особый интерес представляет судьба легендарной троянской коллекции Генриха Шлимана. После того как она была доставлена из Германии в СССР, решением советской контрольной комиссии ее распределили в два музея — ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитаж.
До 1993 года местонахождение кладов из раскопок Шлимана не раскрывалось, они хранились в запасниках Особого фонда. Как рассказал «Известиям» завотделом искусства и археологии античного мира ГМИИ имени Пушкина, хранитель Троянской коллекции и других древностей Владимир Толстиков, сегодня доступ к наследию Шлимана открыт и осмотреть предметы может любой желающий.
— Экспонаты из раскопок Генриха Шлимана выставлены в зале № 3 главного здания музея. Эберсвальдский клад также хранится в запаснике нашего музея и был представлен на выставке «Эпоха Бронзы. Европа без границ», — сообщил ученый.
Он отметил, что на перемещенные ценности наложен запрет на вывоз за рубеж — ввиду того что у Германии «имеются к ним определенные претензии». При наличии судебных исков коллекции будут арестованы сразу после пересечения границы России, пояснил эксперт. При этом немецкие ученые имеют к этим ценностям полный доступ, добавил Владимир Толстиков.
— Когда имеется необходимость, в дирекцию музея направляют соответствующие письма с запросами. И, насколько я помню, ни разу не было отказа. Ученые из Германии и других стран всегда имеют возможность ознакомиться с этими вещами, — пояснил эксперт.
Претензии по поводу принадлежности коллекции Шлимана ранее высказывала и Анкара, рассказал он.
— Официальных претензий от турецкой стороны в наш музей не поступало, но подобная информация до нас всё же доходит, — сообщил ученый. — Эти иски никаких оснований под собой не имеют. Ведь, как известно, за нелегальный вывоз части Троянской коллекции из Османской империи Шлиману был присужден денежный штраф. Заплатив в два раза больше, он выкупил эту коллекцию, и она стала его собственностью.
Пока споры между двумя государствами продолжаются, посмотреть на золотую коллекцию Генриха Шлимана, а также узнать, почему ее всё же нельзя называть кладом царя Приама, можно в ГМИИ имени Пушкина. Тем более что музей продолжит работать на протяжении всех новогодних и рождественских каникул, а 31 декабря вход в главное здание музея на Волхонке и вовсе будет бесплатным.