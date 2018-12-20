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сегодня, 14:11

Президент объяснил необходимость прорыва России

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#Путин #пресс-конференция
Президент объяснил необходимость прорыва России

Глава государства признал, что некоторые показатели по нацпроектам нужно скорректировать, но необходимо ставить амбициозные задачи.

Все имеющиеся ресурсы надо концентрировать на важнейших направлениях развития России, правительство над этим работает, - заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, передает РИА-Новости.

"Нам нужен прорыв, нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад, без этого у страны нет будущего. Это принципиальный вопрос, мы должны это понимать. А как это сделать? Нужно концентрировать ресурсы имеющиеся, найти и сконцентрировать на важнейших направлениях развития. Как организовать эту работу, просто так раздать эти деньги и все? Во-первых, надо было их найти, мы занимались и формулированием задач, и поиском этих ресурсов в течение всего 2017 года, правительство, администрация напряженно над этим работали", - заявил Путин.
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#Путин #пресс-конференция

Комментарии (1)

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Хек

сегодня, 14:20
Кому прорыв а населению надрыв.
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