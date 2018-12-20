Путин заявил о вреде для Украины от провокаций в Черном море

Провокация в Черном море рассчитана на обострение ситуации в преддверии выборов на Украине и идет во вред Киеву. Об этом на пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.





По словам главы государства, провокация устраивалась ради повышения рейтинга Порошенко и с этой точки зрения удалась.



«Провокации всегда плохи, рассчитаны на обострение ситуации, понятно, у них выборы, надо поднять рейтинги действующей власти. Это во вред интересам народа. Рейтинг Петра Алексеевича (Порошенко) подрос: с пятого он переместился на второй. Он свою задачу выполнил за счет интересов страны», — сказал российский лидер.



Путин предположил, что Киев послал своих военных с расчетом, что некоторые из них погибнут, чего, «слава богу, не случилось».



Президент отметил, что судьба задержанных украинских моряков решится после окончания суда.



14-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина проходит сегодня, 20 декабря в Центре международной торговли в Москве. Для участия в мероприятии аккредитовалось рекордное число журналистов — свыше 1,7 тыс. сотрудников СМИ со всей России и из-за рубежа.



Как рассказывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, к мероприятию Путин готовился ежедневно до глубокой ночи, поскольку считает его важным форматом общения с народом через СМИ. Он также рассказал, что президент не любит отвечать на вопросы, о которых он уже говорил, однако терпеливо это делает.



Предыдущая встреча главы государства с журналистами состоялась 14 декабря 2017 года и продлилась 3 часа 40 минут. Тогда российский лидер успел ответить на 65 вопросов представителей СМИ.



Самой длинной была пресс-конференция в 2008 году — 4 часа 40 минут. Инцидент в Керченском проливе является провокацией Украины, затеянной ради того, чтобы поднять рейтинг президента страны Петра Порошенко. Так ответил президент РФ Владимир Путин на вопрос корреспондента «Известий» Егора Созаев-Гурьева в ходе 14-й большой пресс-конференции 20 декабря.По словам главы государства, провокация устраивалась ради повышения рейтинга Порошенко и с этой точки зрения удалась.«Провокации всегда плохи, рассчитаны на обострение ситуации, понятно, у них выборы, надо поднять рейтинги действующей власти. Это во вред интересам народа. Рейтинг Петра Алексеевича (Порошенко) подрос: с пятого он переместился на второй. Он свою задачу выполнил за счет интересов страны», — сказал российский лидер.Путин предположил, что Киев послал своих военных с расчетом, что некоторые из них погибнут, чего, «слава богу, не случилось».Президент отметил, что судьба задержанных украинских моряков решится после окончания суда.14-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина проходит сегодня, 20 декабря в Центре международной торговли в Москве. Для участия в мероприятии аккредитовалось рекордное число журналистов — свыше 1,7 тыс. сотрудников СМИ со всей России и из-за рубежа.Как рассказывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, к мероприятию Путин готовился ежедневно до глубокой ночи, поскольку считает его важным форматом общения с народом через СМИ. Он также рассказал, что президент не любит отвечать на вопросы, о которых он уже говорил, однако терпеливо это делает.Предыдущая встреча главы государства с журналистами состоялась 14 декабря 2017 года и продлилась 3 часа 40 минут. Тогда российский лидер успел ответить на 65 вопросов представителей СМИ.Самой длинной была пресс-конференция в 2008 году — 4 часа 40 минут.