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Путин предостерег от недооценки угрозы ядерной войны

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#Путин #ядерная война
Путин предостерег от недооценки угрозы ядерной войны

Тенденция недооценки угрозы ядерной войны в мире нарастает, - заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Тенденция недооценки угрозы ядерной войны в мире нарастает, - заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Видеотрансляцию ведет НТВ на своем канале в YouTube.

«Опасность подобного развития событий в мире затушевывается, уходит, а между тем, если что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации ,а может быть, и планеты», — сказал он.

Президент подчеркнул, что в мире начался развал международной системы сдерживания вооружений, особенно ситуация обострилась после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). По его словам, Россия была вынуждена ради своей безопасности приступить к созданию новых ракетных систем после того, как США продолжили совершенствование своих систем ПРО.

«Пусть потом не пищат, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланса», — заявил Путин и добавил, что пока подобные ракетные системы есть только у России, однако они вполне могут появиться и у других стран, в том числе в Европе.

Глава государства перечислил тенденции, которые могут привести к глобальной ядерной катастрофе. В первую очередь, это «понижение порога применения вооружения», то есть разработка снарядов малой мощности, сказал президент. Вторая опасная тенденция — это применение баллистических ракет в неядерном исполнении, поскольку современные системы ПРО не позволяют сразу определить, несет ли запущенная ракета ядерный заряд, - передает Lenta.ru.

«Надеюсь, у человечества хватит чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайностей», — подытожил он.
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#Путин #ядерная война

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