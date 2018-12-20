Общество

25 минут назад

Активы липецкого оборонного завода пустят с молотка

3 283
#аукцион #банкротство
Активы липецкого оборонного завода пустят с молотка

Торги намечены на январь.

Арбитражный управляющий по банкротству ООО «ТягачиАктив» объявил торги на покупку активов оборонного предприятия. Заявки на участие в аукционе принимают до 16 январе. Торги состоятся 21 января.

На аукцион выставили всего один лот — нежилое помещение на Краснозаводской,1. Это недвижимость общей площадью в 8377,5 квадратных метров. Комплекс представляет собой склад готового литья и бытовые помещения. За все это просят 57 126 536 рублей и 10 копеек. Если недвижимость удастся продать, то вырученные деньги пойдут на удовлетворение требований кредиторов.

Банкротство ООО «ТягачиАктив» в декабре 2016 года инициировал «Российский акционерный коммерческий банк». Претензия кредитора — долг в 167,9 млн рублей, их них «тело» кредита составило почти 157,5 млн рублей. По данным бухгалтерского баланса «ТягачиАктив» располагали 1,9 млн рублей на счетах, 78 млн рублей невзысканных платежей и имуществом на 125 млн рублей.

Еще в марте 2017 года на предприятии было введено наблюдение. Согласно выводам временного управляющего ООО «ТягачиАктив» в 2014-2016 годах предприятие имело удовлетворительные финансовые показатели, оно получало прибыль и имело ликвидный баланс. Но ситуацию в корне изменила претензия от банка, основанная на обязательствах предприятия как поручителя и заёмщика. С этого момента липецкий оборонный завод стал характеризоваться как неустойчивое предприятие, его работа стала нерентабельной. Особо отмечалось то, что все имущество организации находится в залоге на кредиты для сторонних предприятий.

Предприятие «ТягачиАктив» с уставным капиталом почти в 212 млн рублей занимается выпуском электронного оборудования для автотранспортных средств. В том числе выполняло заказы Минобороны РФ.
3 283
#аукцион #банкротство

Комментарии (3)

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Гость

4 минуты назад
Развелось коммерческих банков как «собак бездомных», одной рукой дают кредиты, другой ворочают дай боже как... И правительство это устраивает... ещё наш Петрович в оборонку рванул... толи ещё будет ой- ой...
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цирк

15 минут назад
теперь будут заниматься производством яиц ,хотя эти бездари, акромя фальсификации выборов ,нечего больше не умеют.
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Артамонову

21 минуту назад
Ура
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