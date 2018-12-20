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Турция предлагала США изучить российские С-400

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#Турция #США #Россия
Турция предлагала США изучить российские С-400

Турция предлагала США изучить поставленные Россией комплексы ПВО С-400, чтобы «уменьшить ущерб от решения об их закупке».

Турция предлагала американским техническим экспертам изучить комплексы С-400 после закупки их у России, - пишет Блумберг со ссылкой на источники, близкие к обсуждению этого вопроса.

Таким образом, по данным агентства, Анкара надеялась решить конфликтную ситуацию, возникшую в отношениях с США из-за закупки российских С-400.

Блумберг пишет, что в Турции должны были производиться запчасти к малозаметным истребителям F-35. Однако у США появились опасения, что важнейшие сведения о самолете могут теоретически получить российские военные.

Сейчас США предприняли новый шаг, чтобы заставить Турцию отказаться от С-400: они предложили свои ракетные комплексы ПРО Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов. Однако для того, чтобы сделка состоялась, нужно одобрение конгресса, - отмечает агентство.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассматривала вариант с покупкой комплексов Patriot, но сделку с Россией отменить нельзя.

В Кремле прокомментировали информацию о возможном допуске техперсонала США к С-400 в Турции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контракт о поставке комплексов подразумевает нераскрытие определенной информации.

Он добавил, что нет оснований не доверять турецким партнерам, - передает РИА-Новости.

Год назад Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов. Согласно договору, Анкара получит четыре дивизиона С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Подобная договоренность вызвала обеспокоенность со стороны США, которые многократно критиковали Анкару из-за сделки с российской стороной и угрожали санкциями.

В частности, контракт о приобретении С-400 стал камнем преткновения в вопросе поставок американских F-35 в Турцию.
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#Турция #США #Россия

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