Общество
59 минут назад
Украшение Липецка поручили похоронной конторе
Сумму тендера сбили почти на 2 млн рублей.
Управление строительства Липецка завершило тендер на монтаж в городе малых архитектурных форм. Это услуги по установке на Театральной площади, у Комсомольского пруда и на Городище скамеек, лавок, детских городков.
Первоначально максимальной суммой тендера определили 19,1 млн рублей. В ходе торгов до финала дошли всего три подрядчика. Победило предложение исполнить контракт за 17,5 млн рублей. Победителем тендера признали местную мастерскую, занимающуюся созданием памятников и оградок на могилы, ритуальных урн, крестов и венков.
- Контракт заключается с участником – ООО "Мастерская Бредихиных", который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, - указано в протоколе подведения итогов аукциона.
В списке на поставку и монтаж — 191 единица. Это лавочки, скамейки, урны и игровые комплексы. Самая занятная часть аукциона — три скамейки. Их общая стоимость - 7 329 000 рублей, то есть цена каждой составляет 2 443 000 рублей. За эти деньги в Липецке без проблем можно купить стандартную двухкомнатную квартиру. Но эти финансы потратят на общее благо: на длинные фигурные скамьи в зоне отдыха у Комсомольского пруда.
Остальные лавочки и скамейки, урны и игровые комплексы установят в трех зонах — сквере у Комсомольского пруда, на Театральной площади и Городище. Например, на Городище появятся игровые комплексы, рассчитанные на детей от года до 12 лет. Это песочницы, одноместные качели, веревочные городки и игровые полосы препятствий, карусели, качалки-балансиры.
Малые архитектурные форм должны украсить Липецк до 25 декабря.
Первоначально максимальной суммой тендера определили 19,1 млн рублей. В ходе торгов до финала дошли всего три подрядчика. Победило предложение исполнить контракт за 17,5 млн рублей. Победителем тендера признали местную мастерскую, занимающуюся созданием памятников и оградок на могилы, ритуальных урн, крестов и венков.
- Контракт заключается с участником – ООО "Мастерская Бредихиных", который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, - указано в протоколе подведения итогов аукциона.
В списке на поставку и монтаж — 191 единица. Это лавочки, скамейки, урны и игровые комплексы. Самая занятная часть аукциона — три скамейки. Их общая стоимость - 7 329 000 рублей, то есть цена каждой составляет 2 443 000 рублей. За эти деньги в Липецке без проблем можно купить стандартную двухкомнатную квартиру. Но эти финансы потратят на общее благо: на длинные фигурные скамьи в зоне отдыха у Комсомольского пруда.
Остальные лавочки и скамейки, урны и игровые комплексы установят в трех зонах — сквере у Комсомольского пруда, на Театральной площади и Городище. Например, на Городище появятся игровые комплексы, рассчитанные на детей от года до 12 лет. Это песочницы, одноместные качели, веревочные городки и игровые полосы препятствий, карусели, качалки-балансиры.
Малые архитектурные форм должны украсить Липецк до 25 декабря.
Камень у дороги
ай
Kot Begemot
Александру Бастрыкину
Эти скамейки
Как так????????????
Я
Бред ихних
Петрович
Как ответит Липецк