Общество

59 минут назад

Украшение Липецка поручили похоронной конторе

13 973
#тендер #благоустройство
Украшение Липецка поручили похоронной конторе

Сумму тендера сбили почти на 2 млн рублей.

Управление строительства Липецка завершило тендер на монтаж в городе малых архитектурных форм. Это услуги по установке на Театральной площади, у Комсомольского пруда и на Городище скамеек, лавок, детских городков.

Первоначально максимальной суммой тендера определили 19,1 млн рублей. В ходе торгов до финала дошли всего три подрядчика. Победило предложение исполнить контракт за 17,5 млн рублей. Победителем тендера признали местную мастерскую, занимающуюся созданием памятников и оградок на могилы, ритуальных урн, крестов и венков.

- Контракт заключается с участником – ООО "Мастерская Бредихиных", который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, - указано в протоколе подведения итогов аукциона.

В списке на поставку и монтаж — 191 единица. Это лавочки, скамейки, урны и игровые комплексы. Самая занятная часть аукциона — три скамейки. Их общая стоимость - 7 329 000 рублей, то есть цена каждой составляет 2 443 000 рублей. За эти деньги в Липецке без проблем можно купить стандартную двухкомнатную квартиру. Но эти финансы потратят на общее благо: на длинные фигурные скамьи в зоне отдыха у Комсомольского пруда.

Остальные лавочки и скамейки, урны и игровые комплексы установят в трех зонах — сквере у Комсомольского пруда, на Театральной площади и Городище. Например, на Городище появятся игровые комплексы, рассчитанные на детей от года до 12 лет. Это песочницы, одноместные качели, веревочные городки и игровые полосы препятствий, карусели, качалки-балансиры.

Малые архитектурные форм должны украсить Липецк до 25 декабря.
13 973
#тендер #благоустройство

Комментарии (13)

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Камень у дороги

1 минуту назад
Навальный- это выкормыш госдепа, грандоед и предатель всея Руси. А вот лавочка за два с половиной ляма за счет налогоплательщика- это нормально так, чё.
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ай

3 минуты назад
цена скамеек по сколковски-скольковски))))))))))))))))))
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Kot Begemot

7 минут назад
Нано-лавочки от Бредихиных. Гордость России
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Александру Бастрыкину

16 минут назад
На лицо коррупция и воровство бюджетных денег. ) Население липецкой области просит провести калькуляцию стоимости данных лавочек совместно с А. Кудриным и передать дело для возбуждения Александру Бастрыкину. * брусчатки каждой лавочки 10-20 тыс.руб,а если они дубовые тогда 20-30т.руб,ножкижелезные по 2тыс руб.их там 7-8шт., итого получается стоимость каждой лавки по 50-70 тыс рублей,А ГДЕ ЗОЛОТЫЕ ИЗ 585 пробы, НАСЕЛЕНИЕ ПРОСИТ РАЗОБРАТЬСЯ...
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Эти скамейки

19 минут назад
инновационные, по супер-пупер технологии Сколково! Радуйтесь, аборигены.
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Как так????????????

22 минуты назад
Цена скамейки - 2,5 млн. руб.????? Как эти зажиревшие рожи расходуют наши налоги???? Куда смотрит МОСКВА, ФСБ, АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМИТЕТ, ОНФ???? Это же самое настоящее воровство!!!!!!!!!!!
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Я

23 минуты назад
Как ответит Липецк, А Драмтеатр вроде и расположен на Театральной площади. Так куда идти?
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Бред ихних

24 минуты назад
Не может скамейка стоить таких денег. Не может! И за такую сумму она нахер не нужна. Пускай изготовят и установят, а потом будем искать коррупцию и отмывание денег.
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Петрович

26 минут назад
Вечные лавочки)))
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Как ответит Липецк

47 минут назад
МестныйЯ, необходим не тендер , а конкурс !
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