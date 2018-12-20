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Водку в липецких киосках под Новый Год находят каждый день

9 535
#Алкоголь #незаконный оборот #арбитражный суд #управление потребительского рынка
Водку в липецких киосках под Новый Год находят каждый день

Штрафы до 1 миллиона рублей уже не останавливают липецких предпринимателей.

Ближе к новогодним праздникам активизировалась борьба сотрудников управления потребительского рынка администрации Липецкой области с незаконной торговлей спиртным в киосках. За два дня изъяты почти две сотни бутылок.

Во вторник, 18 декабря, бала пресечена торговля алкоголем на улице Яна Берзина. А вчера в сети проверяющих попали целых три киоска на улицах Циолковского, Зои Космодемьянской, Парковой. Только в этих объектах были конфискованы 150 бутылок водки.

Предпринимателям грозят штрафы от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

Заметим, что, судя по отчетам управления потребительского рынка, торговля крепким алкоголем в киосках, запрещенная два десятилетия назад, не только не сошла на нет, а в последнее время даже увеличилась. Огромные штрафы предпринимателей не останавливают. Сами владельцы киосков говорят, что по-другому малому бизнесу просто не выжить.

Фото progorodsamara.ru

9 535
#Алкоголь #незаконный оборот #арбитражный суд #управление потребительского рынка

Комментарии (9)

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ттт

13 минут назад
Артамонов, для начала просто уволь ВСЮ верхушку областных полицаев. Тех кто начнет трепыхаться сажай. Ну и без охраны не ходи.
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Жителю

43 минуты назад
На тракторной заводе три цеха по изготовлению контрафактной алкопродукции. Менты с УВД в курсе, дали команду до нового года бабла подбить, потом залеч на пару месяцев.....Бизнес, ничего личного.....
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Житель

58 минут назад
С тракторного завода вывозят фурами - оборонка, конверсия - как говорил Горбачёв.
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ХАЧ

сегодня, 09:34
Мы с Нальчика привезли.
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Хач гаражный

сегодня, 09:22
Сотрудникам росгвардии скидка 0,2 % при покупке от 100 ящиков.....
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Хач гаражный

сегодня, 09:21
В алкобутике, расположенном в гараже 104 гаражного кооператива Липчанин 6 новогодняя распродажа. Водка— от 80 рублей за бутылку, вино— от 60 руб.и много другой полезной продукции. БЕЗОПАСНОСТЬ посещения нашего магазина обеспечивают бывшие и действующие сотрудники полиции....Добро пожаловать!!! Сотрудникам госгарантий скидка 0.2 %....
ответить

Скотина

сегодня, 09:15
Лишь бы только нажраться.
ответить

цирк

сегодня, 09:12
а как же высказывание дедушки коли киреева, который говорил, что его никто не обгонит на этом поприще ,чем занимается этот старый нелегитимный бездарь, помогает наполнять эти киоски фальсификатом -вот что значит фальсификация выборов -145 процентов
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Тракторист

сегодня, 09:07
Когда вы не найдёте по адресам: ЛТЗ, ул. Краснозаводская, д. 4 (закусочная) и Молодежная д. 22 кВ. 13????
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