Водку в липецких киосках под Новый Год находят каждый день

Штрафы до 1 миллиона рублей уже не останавливают липецких предпринимателей.

Ближе к новогодним праздникам активизировалась борьба сотрудников управления потребительского рынка администрации Липецкой области с незаконной торговлей спиртным в киосках. За два дня изъяты почти две сотни бутылок.

Во вторник, 18 декабря, бала пресечена торговля алкоголем на улице Яна Берзина. А вчера в сети проверяющих попали целых три киоска на улицах Циолковского, Зои Космодемьянской, Парковой. Только в этих объектах были конфискованы 150 бутылок водки.

Предпринимателям грозят штрафы от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

Заметим, что, судя по отчетам управления потребительского рынка, торговля крепким алкоголем в киосках, запрещенная два десятилетия назад, не только не сошла на нет, а в последнее время даже увеличилась. Огромные штрафы предпринимателей не останавливают. Сами владельцы киосков говорят, что по-другому малому бизнесу просто не выжить.



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