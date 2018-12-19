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47 минут назад
Липецкая вечЁрка: коварный кювет, исчезновение девочки и благодарность от Путина
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными у пользователей GOROD48 липецкими новостями в среду, 19 декабря.
Внимание липчан сегодня заняли дорожные аварии. Сначала стало известно о розыске водителя, который сбил 17-летнюю девушку и скрылся. Потом начали поступать сообщения о транспорте, съехавшем в кювет. Туда угодил автобус.
Вместе с дорожной темой пользователи следили за поиском пропавшего ребенка. Девочка вернулась из школы в микрорайон «Елецкий», бросила дома рюкзак и отправилась гулять. С 11 утра ее никто не видел. Сначала родители просили соседей по району помочь найти малышку, но девочки в «Елецком» уже не было. Самостоятельная девчушка, пока ее искали с собаками, сидела у дома бабушки. На другом конце города!
Свыше 50 комментариев оставлено под сообщением насчет уклониста. Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к штрафу в доход государства в размере 20 000 рублей.
Горячее обсуждение развернулось под новостью «Липецкий Росгвардеец получил благодарность от Путина». Собровец отличился в Саранске во время чемпионата мира по футболу и отмечен за участие в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности международного мероприятия.
Вместе с дорожной темой пользователи следили за поиском пропавшего ребенка. Девочка вернулась из школы в микрорайон «Елецкий», бросила дома рюкзак и отправилась гулять. С 11 утра ее никто не видел. Сначала родители просили соседей по району помочь найти малышку, но девочки в «Елецком» уже не было. Самостоятельная девчушка, пока ее искали с собаками, сидела у дома бабушки. На другом конце города!
Свыше 50 комментариев оставлено под сообщением насчет уклониста. Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к штрафу в доход государства в размере 20 000 рублей.
Горячее обсуждение развернулось под новостью «Липецкий Росгвардеец получил благодарность от Путина». Собровец отличился в Саранске во время чемпионата мира по футболу и отмечен за участие в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности международного мероприятия.