В Липецкой области туман и на 4 градуса холоднее обычного

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться на западной периферии антициклона, местами пройдет небольшой снег.

В субботу под влиянием атмосферного фронта с запада временами ожидается снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 20-21 декабря - от 8 до 11 градусов мороза, что на 2-4 градусов ниже климатической нормы, 22 декабря — 5-7 градусов мороза, что на 1-2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью от 8 до 13 градусов мороза, при прояснениях до -18, днем от 6 до 11 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью от 10 до 12 градусов мороза, днем составит от 7 до 9 градусов мороза.

День 20 декабря стал самым теплым в Липецке в 1982 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 31 градусов мороза.