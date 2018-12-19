Общество

40 минут назад

На Петровском спуске обновляют малые архитектурные формы

5 308
#благоустройство
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На Петровском спуске обновляют малые архитектурные формы

Одиннадцать скамеек, четырнадцать кубических пуфов и девять урн – на лестнице Петровского спуска, вдоль каскада фонтанов, меняют малые архитектурные формы.

Как сообили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка, установленные на спуске лавочки и урны потеряли презентабельный вид, на некоторых появились сколы и трещины, поэтому их решили заменить. По инициативе департамента была создана рабочая группа, вошедшие в неё представители бизнес-сообщества не только поддержали идею, но и пообещали помочь в её реализации.

Выбор новых малых архитектурных форм оказался непростым – жёсткие требования предъявляли не только к качеству, но и к дизайну – они должны были вписываться в концепцию территории. Удачный вариант – монолитные конструкции из трёх видов уральского камня: белого мрамора, красной яшмы и чёрного карабашского, сочетающихся с гранитной плиткой, которой облицованы чаши фонтанов, – предложило липецкое «Стройдеталь-Л». Несколько недель потребовалось подрядчику на изготовление лавочек, пуфов и урн. Вчера рабочие зашли на объект. Сдать его планируют к концу недели.

На обновление Петровского спуска затратят около 400 тысяч рублей. Их выделяют на условиях муниципально-частного партнёрства – 75% средства бюджета, 25% - бизнеса.

фото пресс-службы администрации Липецка.
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#благоустройство
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Комментарии (5)

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Я

6 минут назад
Здорово! Спасибо!
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Правдоруб

20 минут назад
Стройдеталь банкрот же,как черт из табакерки с приставкой буквы л . Шабанов везде свой,башляет.
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СУК (служба удаленного контроля)

21 минуту назад
На какое время службы рассчитаны эти затраты? Когда вандалы разобьют все эти "произведения искусcтва"? Сколько камер видеонаблюдения установлено на объекте?
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Сергей 13

28 минут назад
Действительно,это был непростой выбор,учитывая жёсткие требования...
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Сергей 13

31 минуту назад
А шо,малахита не было?
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