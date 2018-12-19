На Петровском спуске обновляют малые архитектурные формы

Одиннадцать скамеек, четырнадцать кубических пуфов и девять урн – на лестнице Петровского спуска, вдоль каскада фонтанов, меняют малые архитектурные формы.

Как сообили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка, установленные на спуске лавочки и урны потеряли презентабельный вид, на некоторых появились сколы и трещины, поэтому их решили заменить. По инициативе департамента была создана рабочая группа, вошедшие в неё представители бизнес-сообщества не только поддержали идею, но и пообещали помочь в её реализации.

Выбор новых малых архитектурных форм оказался непростым – жёсткие требования предъявляли не только к качеству, но и к дизайну – они должны были вписываться в концепцию территории. Удачный вариант – монолитные конструкции из трёх видов уральского камня: белого мрамора, красной яшмы и чёрного карабашского, сочетающихся с гранитной плиткой, которой облицованы чаши фонтанов, – предложило липецкое «Стройдеталь-Л». Несколько недель потребовалось подрядчику на изготовление лавочек, пуфов и урн. Вчера рабочие зашли на объект. Сдать его планируют к концу недели.

На обновление Петровского спуска затратят около 400 тысяч рублей. Их выделяют на условиях муниципально-частного партнёрства – 75% средства бюджета, 25% - бизнеса.

фото пресс-службы администрации Липецка.





