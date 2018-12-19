Рабочий получил тяжелые травмы, упав с крыши вагона

Гострудинспекция расследовала несчастный случай. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности виновных.

Как сообщили в государственной трудовой инспекции по Липецкой области, завершено расследование тяжелого несчастного случая, происшедшего 1 ноября с оператором ООО «ЛИБОЙЛ». В результате падения его с крыши железнодорожного вагона, установленного для загрузки в него продукции, при закрывании люка вагона он получил тяжелые травмы.

Комиссией были установлены причины несчастного случая. Ими явились: не обеспечение контроля руководства за безопасной организацией производственного процесса по погрузке продукции работниками (в т.ч. пострадавшим) в железнодорожный вагон с учетом выполнения требований инструкции, норм и правил по охране труда, е проведение организационных, технико - технологических мероприятий до начала производства работ по погрузке, в т.ч. в части разработки и введения в действие технологической карты на производство работ для данного типа работ, назначение ответственных за организацию и безопасное проведение работ, определение необходимости выдачи – наряда допуска.

Допуск к работам на высоте работника, не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте, без выданных в установленном порядке средств индивидуальной защиты.

Комиссия установила ответственных лиц, чьи действия (бездействие) привели к несчастному случаю. Ими явились должностные лица ООО «ЛИБОЙЛ».

Государственная инспекция труда в Липецкой области за выявленные нарушения привлекла к административной ответственности юридическое лицо и должностных лиц в виде штрафа. Материалы расследования направлены в прокуратуру для решения вопроса о привлечении ответственных лиц к уголовной ответственности.