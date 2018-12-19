В особой экономической зоне «Липецк» будут производить комплектующие для «Ауди» и «Порше»

19 декабря 2018 года Экспертный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк» под председательством врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова рассмотрел и одобрил бизнес-планы новых инвесторов. Заявленный объем инвестиций составил 9,2 млрд. рублей. Будет создано 500 рабочих мест.

Как сообщает ОЭЗ ППТ «Липецк», ООО «Эгида» построит завод по производству современного высокотехнологичного пенополиуретана. Продукция нового предприятия предназначена для производства мебели, автомобилестроения, текстильной и строительной промышленности. Общий объем инвестиций составит 1,3 млрд. рублей. Завод приступит к выпуску продукции в конце 2020 года.

ООО «Кунстштоф-АТ-Рус» инвестирует порядка 2,9 млрд. рублей в создание автоматизированного предприятия по изготовлению пластиковых деталей для автомобильной промышленности и производителей «белой» техники. В числе основных потребителей продукции нового предприятия - заводы «Фольксваген», «Ауди», «Порше», «Мерседес», «BMW», «Whirpool», «Beko». Площадь земельного участка составляет 5 га. Ввод завода в эксплуатацию намечен на 2020 год.

ООО «Липецкий офсетный комбинат» создаст универсальное высокотехнологичное производство полиграфической продукции технического назначения. Спектр продукции нового предприятия будет включать упаковочные материалы, применяемые при производстве молока, соков, других продуктов питания и фармацевтических товаров. По основным направлениям продукция проекта является импортозамещающей. Объем инвестиций – 5 млрд. рублей. Под строительство завода выделено 8 га земли.

Новых инвесторы возведут предприятия на Грязинской площадке ОЭЗ ППТ «Липецк».

При проведении Экспертного совета были протестированы механизмы рассмотрения и утверждения новых инвестпроектов в информационно-цифровом режиме. Электронный формат используется впервые среди российских особых экономических зон и реализуется в рамках пилотного проекта. Применение современного формата позволяет оптимизировать процесс согласования инвестиционных планов и сократить сроки получения статуса резидента новыми предприятиями.

На территории ОЭЗ ППТ «Липецк» зарегистрировано 62 компании- резидента из 16 стран мира.