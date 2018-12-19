сегодня, 14:56
Госдума приняла закон об отмене роуминга
Уточняется, что плате абонентом подлежит телефонное соединение, установленное с вызываемым абонентом, находящимся за пределами территории РФ.
Как отмечали авторы закона, национальный роуминг — то есть применение дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте является «ничем иным, как архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации».
Согласно экспертным оценкам роуминг внутри российских регионов возник по причине наличия специального регулирования, при котором каждый из операторов связи осуществлял соединения через единого общероссийского оператора связи, ввиду чего у таких операторов возникали дополнительные издержки. В настоящий момент указанный механизм соединения применяется в исключительных случаях и не является массовым, в связи с чем установление дополнительных платежей за перемещение абонентов в пределах Российской Федерации является избыточным.
Ранее Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что этот закон является приоритетным для Государственной Думы.
Авторы документа – члены фракции «Справедливая Россия»: руководитель фракции Сергей Миронов, Первый заместитель Председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, Первый заместитель Председателя Комитета по контролю и Регламенту Олег Нилов, Первый заместитель Председателя Комитета по энергетике Игорь Ананских.
Напомним, ряд стран уже не используют «национальный роуминг», Европейский Союз отменил его с 15 июня 2017 года.