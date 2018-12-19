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В Ставрополе ликвидированы члены ИГ
ФСБ ликвидировала в Ставрополе членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), которые оказали вооруженное сопротивление при задержании.
Сотрудники ФСБ выявили в Ставрополе боевиков запрещенного в России «Исламского государства», которые, предположительно, готовили террористические акты. При попытке задержания подозреваемые открыли огонь.
Ответным огнем нападавшие были уничтожены. Среди сотрудников спецслужб пострадавших нет, - передает ТАСС.
«Возбуждено уголовное дело. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются», - сообщили в пресс-центре ФСБ.
Подробности операции не уточняются. Данных о количестве убитых и месте перестрелки также нет.