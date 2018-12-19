В России

51 минуту назад

В Ставрополе ликвидированы члены ИГ

145
#ИГ
В Ставрополе ликвидированы члены ИГ

ФСБ ликвидировала в Ставрополе членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), которые оказали вооруженное сопротивление при задержании.

В ходе боестолкновения в Ставрополе сотрудники спецслужб уничтожили предполагаемых террористов, - сообщает ФСБ.

Сотрудники ФСБ выявили в Ставрополе боевиков запрещенного в России «Исламского государства», которые, предположительно, готовили террористические акты. При попытке задержания подозреваемые открыли огонь.

Ответным огнем нападавшие были уничтожены. Среди сотрудников спецслужб пострадавших нет, - передает ТАСС.

«Возбуждено уголовное дело. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются», - сообщили в пресс-центре ФСБ.

Подробности операции не уточняются. Данных о количестве убитых и месте перестрелки также нет.
145
#ИГ

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Мутко покинул пост президента РФС
#Мутко #РФС
Мутко покинул пост президента РФС

52 минуты назад

В России
Госдума приняла закон о декриминализации репостов
#Репосты #Госдума
Госдума приняла закон о декриминализации репостов

56 минут назад

В России
Центробанк России спрогнозировал подорожание товаров в 2019 году
#Цены #ЦБ РФ #подорожание
2
Центробанк России спрогнозировал подорожание товаров в 2019 году

сегодня, 11:26

В России
#образование
1
На уроках труда начнут изучать робототехнику и технологии виртуальной реальности

сегодня, 11:24

В России
#инфляция #цены
ЦБ спрогнозировал подорожание товаров в 2019 году

сегодня, 11:21

В России
В России прокомментировали ультиматум США по ракетам
#ультиматум США по ракетам
В России прокомментировали ультиматум США по ракетам

сегодня, 10:18

В России