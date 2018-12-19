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55 минут назад

Мутко покинул пост президента РФС

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#Мутко #РФС
Мутко покинул пост президента РФС

Вице-премьер Виталий Мутко уходит с поста президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщается в Twitter организации. Исполняющим обязанности руководителя РФС станет президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Как сообщил журналистам член исполкома РФС Игорь Лебедев, исполнять обязанности главы организации до 22 февраля, когда пройдет отчетно-выборная конференция, будет президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

Отчетно-выборная конференция Российского футбольного союза (РФС), на которой будет избран новый президент организации, пройдет 22 февраля. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В среду пресс-служба РФС сообщила об уходе Виталия Мутко с поста президента организации.

"Отчетно-выборная конференция состоится 22 февраля", - сообщил источник.

Мутко руководил РФС с 2015 года, ранее он находился на посту главы с 2005 по 2009 год. В 2016 году его переизбрали на новый четырехлетний срок. Однако в конце декабря 2017 года Мутко объявил о приостановке деятельности в РФС, а исполняющим его обязанности был назначен Александр Алаев.
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#Мутко #РФС

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