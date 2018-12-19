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Госдума приняла закон о декриминализации репостов
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.
Как отмечается, уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.
Согласно документам, нельзя будет возбуждать уголовное дело против людей, впервые преступивших закон. При этом их деяние не должно представлять "серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".
Если поправки примут, уголовная ответственность будет наступать, только если нарушение совершено более одного раза в течение года.
Сейчас уголовное дело можно возбудить и против человека, ни разу не привлекавшегося за разжигание вражды в административном порядке.
Исследования показали, что "не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности является обоснованным", говорится в пояснительной записке.
В октябре российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму проект о смягчении статьи 282 УК России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
В пояснительной записке подчёркивается, что существующий закон на практике применяется не всегда обоснованно.
Сейчас нарушение статьи "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" карается штрафом от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Согласно проекту, который внес президент, за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, граждан предлагается наказывать штрафом до 20 тысяч рублей, обязательными работами на срок до ста часов или административным арестом на срок до 15 суток, юридических лиц — штрафом от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, инициатива президента "с одной стороны, позволит исключить случаи чрезмерно сурового наказания за разовую неосторожную публикацию или перепост в интернете, с другой - сохранит ответственность за проявления экстремизма в сети".
По статистике Генпрокуратуры , "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в России заводят за различные публикации в интернете. Так, в 2017 году 75 процентов дел по 282 статье касались именно сети.
Большой общественный резонанс вокруг темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала этого года завели сотни уголовных дел по этому составу.