Липчане работали 37,7 часа в неделю

37,7 часов в неделю длилась в среднем рабочая неделя для жителей Липецкой области — чуть меньше, чем в среднем по России (38,1 часов), сообщает Росстат.

598,4 тыс. человек составила на начало нынешнего года численность рабочей силы в Липецкой области — это население в возрасте 15-72 лет. Из них были заняты 575,3 тыс., а 23,1 тыс. - безработные. Уровень занятости составил 66,3%. Больше всего занятых в регионе отмечалось в 2012 году — 611,7 тыс. человек, минимальный показатель был в 2015 году (571 тыс. человек).

Большинство занятых (559,3 тыс.) трудились на одном месте, однако у 16 тыс. были две и более работ. Еще 27,7 тыс. хотели найти дополнительный источник дохода. 17 тыс. жителей региона производили в собственных домохозяйствах продукцию сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства на продажу, а 146,5 тыс. - для собственного потребления.

160,2 тыс. человек были заняты в неформальном секторе экономики, из них для 150,5 тыс. это было единственное место работы. Еще 9,7 тыс. совмещали работу в теневом и легальном секторах: для 9,6 тыс. неформальный сектор являлся подработкой, и лишь для 0,1 тыс. - основным местом.

Уровень безработицы составил 3,9% - он не смог перекрыть самый низкий показатель 2007 года (2,7%), однако ему оказалось далеко до максимального показателя, который фиксировался в 2009 году (5,6%). Среднее время поиска нового места занимало у безработных 6,6 месяца — чуть быстрее, чем в среднем по России (7,6 месяца). 31,5% устраивались на работу в течение 1-3 месяцев, еще у 19,9% время поиска занимало от 3 месяцев до полугода, свыше года искали работу 22,7%. В России быстрее всего устраивались на новое место жители Кировской области — за 4,8 месяцев, дольше всего находились в поисках жители Ингушетии (12,9 месяцев), Карачаево-Черкессии (11,2 месяца) и Северной Осетии-Алании (10,2 месяца). Чаще всего в поисках работы липчане обращались к друзьям или родственникам (77,4%), а также подавали объявления в СМИ и искали вакансии в интернете (72,6%).

Рабочая неделя для жителей Липецкой области длилась в среднем 37,7 часа. Она оказалась чуть короче общероссийской (38,1 часа). Большинство занятых (528,6 тыс. человек) трудились от 31 до 40 часов в неделю, 4 тыс. человек были заняты менее 9 часов в неделю, 3 тыс. - от 41 до 50 часов, а еще 0,4 тыс. трудились более 51 часа в неделю. Среди регионов России самая короткая рабочая неделя оказалась в республиках Алтай и Коми — 34,3 и 35,3 часа соответственно. Самая длинная рабочая неделя зафиксирована в Еврейской автономной области, Владимирской области и Камчатском крае — 39,6 часа.