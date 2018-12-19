Госдеп США одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Турции систем ПРО Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Агентстве по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.





«Это, конечно, новый виток в отношениях (США и Турции)», — отметил эксперт.



При этом он добавил, что после того, как между Россией и Турцией были достигнуты договорённости о поставках С-400, у конгресса США и американской администрации было не так много времени.



Эксперт отметил, что есть важный нюанс, который связан с желанием Турции не только купить американские системы, но и производить часть продукции на своей территории.



«Это предполагает передачу определённых технологий — дорогое удовольствие. Из того решения, которое принято (в США. — RT), пока не видно, что Турции готовы передать то, что они просят», — считает Надеин-Раевский.



Он также отметил, что стоит наблюдать за политикой Турции относительно покупки вооружений после такого решения США.



«Посмотрим, как это повлияет на решимость Турции продолжать политику закупки вооружений, которая не устраивает американцев. Их устраивает только один вариант: чтобы всё оружие союзниками американцев покупалось только у США», — заключил Надеин-Раевский.



Ранее стало известно, что Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot.



22 ноября представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова приобрести американские Patriot в случае поступления хорошего предложения.



Также он сообщал, что поставка первой батареи российских зенитно-ракетных систем С-400 ожидается к концу 2019 года. Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский прокомментировал в беседе с RT заявление о том, что Госдеп одобрил возможную продажу Турции систем ПРО Patriot и оборудования на сумму $3,5 млрд.«Это, конечно, новый виток в отношениях (США и Турции)», — отметил эксперт.При этом он добавил, что после того, как между Россией и Турцией были достигнуты договорённости о поставках С-400, у конгресса США и американской администрации было не так много времени.Эксперт отметил, что есть важный нюанс, который связан с желанием Турции не только купить американские системы, но и производить часть продукции на своей территории.«Это предполагает передачу определённых технологий — дорогое удовольствие. Из того решения, которое принято (в США. — RT), пока не видно, что Турции готовы передать то, что они просят», — считает Надеин-Раевский.Он также отметил, что стоит наблюдать за политикой Турции относительно покупки вооружений после такого решения США.«Посмотрим, как это повлияет на решимость Турции продолжать политику закупки вооружений, которая не устраивает американцев. Их устраивает только один вариант: чтобы всё оружие союзниками американцев покупалось только у США», — заключил Надеин-Раевский.Ранее стало известно, что Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot.22 ноября представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова приобрести американские Patriot в случае поступления хорошего предложения.Также он сообщал, что поставка первой батареи российских зенитно-ракетных систем С-400 ожидается к концу 2019 года.