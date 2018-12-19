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сегодня, 11:30

Маск открыл первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

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Маск открыл первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск открыл скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом. Презентация для журналистов и вип-гостей прошла во вторник вечером.

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск открыл первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом, - передает RT.

Как сообщает CNBC, Маск в ходе презентации рассказал, что для быстрого проезда по тоннелю у автомобилей будут предусмотрены боковые колёса, которые могут выдвигаться и убираться при необходимости. Отмечается, что во время демонстрации был показан автомобиль марки Tesla.

Ранее Маск в своём Twitter опубликовал видео сверхскоростного тоннеля под Лос-Анджелесом, а также электробуса для подземных тоннелей.

Как ожидается, электробус будет двигаться в тоннелях под землёй со скоростью до 150 миль в час (241 км/ч).
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