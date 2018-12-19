Центробанк России спрогнозировал подорожание товаров в 2019 году

Заметнее всего цены вырастут на табачные изделия и моторное топливо - предположительно на 4,6 процента. Алкоголь станет стоить больше на 0,9 процента, машины - на 0,2 процента. Уточняется, что наиболее весомый вклад в инфляцию сделает топливный акциз - примерно 0,2 процента.





В 2019 году ожидается ряд изменений в налоговом законодательстве: НДС вырастет с 18 до 20%, повысятся акцизы на бензин, табак и автомобили. Налог на алкогольную продукцию не изменится, но из-за требований ВТО предполагается отмена льготных акцизных ставок на российское вино и шампанское. По оценке ЦБ, топливо и сигареты могут подорожать до 4,6%, машины — на 0,2%, а вино — на 0,9%. Это верхние оценки возможного вклада акцизов в рост цен, - рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора.



Однако удорожание бензина даже в пределах инфляции и повышение ставки налога на добавленную стоимость могут сказаться на розничных ценах многих товаров. Главным образом вырастут затраты на транспортировку и складское хранение. На продовольствии это отразится не так сильно, но остаются транспорт, туризм, недвижимость и бытовая техника. Товары и услуги не первого, но всё же массового спроса.



Ставка НДС для социально значимых товаров составляет 10% и расти не будет. В эту группу входят лекарства, мясо, овощи, крупы, продукты для детского и диабетического питания, а также некоторые другие, пояснил старший аналитик BCS Global Markets Дмитрий Скрябин. То есть к этому фактору продовольствие не так чувствительно. Но практически на любой товар влияет цена топлива, главным образом из-за роста расходов на доставку.



Основной удар в следующем году придется на товары, в стоимости которых высокая доля расходов на транспорт сочетается с ростом НДС, считает вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. В качестве примера он привел обувь, бытовую технику и одежду. Такая продукция может подорожать на 3–5% за счет НДС и еще на 1–2% из-за бензина, полагает Дмитрий Скрябин. Всё это непродовольственные товары, но на продуктах рост цен на топливо тоже скажется — это производители несут расходы на всех этапах — от посевной и до прилавка, пояснил Павел Сигал. По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, подорожают хлебобулочные изделия, фрукты и овощи. В их себестоимости велика доля расходов на транспортировку и хранение.



Опросы ЦБ показали, что 50–60% компаний в строительстве, транспорте и торговле планируют увеличить отпускные цены на 2–8%. Верхняя граница этого диапазона выше ожидаемой инфляции, отметил аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Он добавил, что на транспорте, особенно в таких монополизированных отраслях, как железнодорожные перевозки и метро, не исключен самый настоящий инфляционный шок, особенно в случае роста цен на топливо. Также должны подорожать электроника и бытовая техника — этот рынок склонен к монополизации.



По прогнозам Банка России, в этом году инфляция не выйдет за пределы 4%, в следующем она может увеличиться до 5–5,5%, а на пике и до 6%. Основной прирост придется на I квартал. Эксперты настроены более оптимистично — возможно, повышение цен будет не столь ощутимым даже на фоне увеличения НДС, акцизов и сопутствующего роста розничной стоимости топлива.



Инфляция в 2019 году может составить 4,2%, считает Дмитрий Скрябин. В начале года на ней скажутся НДС, акцизы, бензин и рост тарифов ЖКХ. По мнению Тимура Нигматуллина, по итогам I квартала 2019-го инфляция в годовом выражении составит 5,3%, а по итогам второго — уже 5%. Далее показатель планово пойдет на спад.



Россияне последние полгода опасаются активного роста цен. Как отметила руководитель отдела изучения доходов и потребления «Левада-центра» Марина Красильникова, инфляционные ожидания сейчас выше, чем год назад, из-за целого ряда событий. И первое — рост цен на бензин в мае 2018-го. Затем последовало сообщение о повышении НДС и пенсионного возраста с 2019-го — это вынудило россиян переоценить свои будущие доходы, пояснила она. По словам Марины Красильниковой, дело в том, что инфляционные ожидания складываются не только из информации о ценах, которые люди видят в магазине, или новостей о налогах, а и из представлений о материальных условиях жизни в будущем. Цены на бензин, сигареты, вино и автомобили вырастут в 2019 году, следует из доклада Центробанка «О денежно-кредитной политике». По прогнозам регулятора, топливо и табак подорожают в пределах 4,6%, алкоголь — на 0,9%, а автомобили — на 0,2%. Это обусловлено изменением акцизов с 1 января. При этом инфляция ускорится с 4 до 5–5,5% еще и на фоне роста НДС. И если этот налог влияет не на все группы товаров — для продовольствия ставка останется льготной, то удорожание бензина влечет расходы на транспортировку, а их несут практически все производители, - отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. Из-за этого в следующем году подорожают бытовая техника, электроника, обувь, одежда и транспортные услуги. В группе риска также хлебобулочные изделия, фрукты и овощи.В 2019 году ожидается ряд изменений в налоговом законодательстве: НДС вырастет с 18 до 20%, повысятся акцизы на бензин, табак и автомобили. Налог на алкогольную продукцию не изменится, но из-за требований ВТО предполагается отмена льготных акцизных ставок на российское вино и шампанское. По оценке ЦБ, топливо и сигареты могут подорожать до 4,6%, машины — на 0,2%, а вино — на 0,9%. Это верхние оценки возможного вклада акцизов в рост цен, - рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора.Однако удорожание бензина даже в пределах инфляции и повышение ставки налога на добавленную стоимость могут сказаться на розничных ценах многих товаров. Главным образом вырастут затраты на транспортировку и складское хранение. На продовольствии это отразится не так сильно, но остаются транспорт, туризм, недвижимость и бытовая техника. Товары и услуги не первого, но всё же массового спроса.Ставка НДС для социально значимых товаров составляет 10% и расти не будет. В эту группу входят лекарства, мясо, овощи, крупы, продукты для детского и диабетического питания, а также некоторые другие, пояснил старший аналитик BCS Global Markets Дмитрий Скрябин. То есть к этому фактору продовольствие не так чувствительно. Но практически на любой товар влияет цена топлива, главным образом из-за роста расходов на доставку.Основной удар в следующем году придется на товары, в стоимости которых высокая доля расходов на транспорт сочетается с ростом НДС, считает вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. В качестве примера он привел обувь, бытовую технику и одежду. Такая продукция может подорожать на 3–5% за счет НДС и еще на 1–2% из-за бензина, полагает Дмитрий Скрябин. Всё это непродовольственные товары, но на продуктах рост цен на топливо тоже скажется — это производители несут расходы на всех этапах — от посевной и до прилавка, пояснил Павел Сигал. По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, подорожают хлебобулочные изделия, фрукты и овощи. В их себестоимости велика доля расходов на транспортировку и хранение.Опросы ЦБ показали, что 50–60% компаний в строительстве, транспорте и торговле планируют увеличить отпускные цены на 2–8%. Верхняя граница этого диапазона выше ожидаемой инфляции, отметил аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Он добавил, что на транспорте, особенно в таких монополизированных отраслях, как железнодорожные перевозки и метро, не исключен самый настоящий инфляционный шок, особенно в случае роста цен на топливо. Также должны подорожать электроника и бытовая техника — этот рынок склонен к монополизации.По прогнозам Банка России, в этом году инфляция не выйдет за пределы 4%, в следующем она может увеличиться до 5–5,5%, а на пике и до 6%. Основной прирост придется на I квартал. Эксперты настроены более оптимистично — возможно, повышение цен будет не столь ощутимым даже на фоне увеличения НДС, акцизов и сопутствующего роста розничной стоимости топлива.Инфляция в 2019 году может составить 4,2%, считает Дмитрий Скрябин. В начале года на ней скажутся НДС, акцизы, бензин и рост тарифов ЖКХ. По мнению Тимура Нигматуллина, по итогам I квартала 2019-го инфляция в годовом выражении составит 5,3%, а по итогам второго — уже 5%. Далее показатель планово пойдет на спад.Россияне последние полгода опасаются активного роста цен. Как отметила руководитель отдела изучения доходов и потребления «Левада-центра» Марина Красильникова, инфляционные ожидания сейчас выше, чем год назад, из-за целого ряда событий. И первое — рост цен на бензин в мае 2018-го. Затем последовало сообщение о повышении НДС и пенсионного возраста с 2019-го — это вынудило россиян переоценить свои будущие доходы, пояснила она. По словам Марины Красильниковой, дело в том, что инфляционные ожидания складываются не только из информации о ценах, которые люди видят в магазине, или новостей о налогах, а и из представлений о материальных условиях жизни в будущем.