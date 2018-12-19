Водитель вместо свалки отвез мусор на кладбище

В управление экологии и природных ресурсов Липецкой области поступило обращение по факту образования с тыльной стороны кладбища ЛТЗ вдоль линии электропередач несанкционированной свалки строительных отходов.

Как сообщают в управлении экологии и природных ресурсов, во время проверки установлено, что сброс отходов на этом участке местности с целью экономии рабочего времени произвел наемный водитель одного из индивидуальных предпринимателей, ведущих работы в данном районе города.



После выявления случая отходы были убраны и вывезены предпринимателем в добровольном порядке в положенное место, а сам он был привлечен к административной ответственности.