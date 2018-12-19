Общество

сегодня, 11:14

Водитель вместо свалки отвез мусор на кладбище

7 1004
#свалка мусора
Водитель вместо свалки отвез мусор на кладбище

В управление экологии и природных ресурсов Липецкой области поступило обращение по факту образования с тыльной стороны кладбища ЛТЗ вдоль линии электропередач несанкционированной свалки строительных отходов. 

Как сообщают в управлении экологии и природных ресурсов, во время проверки установлено, что сброс отходов на этом участке местности с целью экономии рабочего времени произвел наемный водитель одного из индивидуальных предпринимателей, ведущих работы в данном районе города.

После выявления случая отходы были убраны и вывезены предпринимателем в добровольном порядке в положенное место, а сам он был привлечен к административной ответственности.
7 1004
#свалка мусора

Комментарии (7)

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Александр Баранов

9 минут назад
А ещё горожане ссут и срут по кустам. Ибо больше негде.
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Каков мэр

23 минуты назад
Такие и кладбища. Каков поп таков и приход.
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Америку открыли

24 минуты назад
Городское кладбище на Трубном. Сплашная свалка у забора со стороны садоводческих участков.
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Подгорное

40 минут назад
Подгорное новое кладбище каждый день возят и ничего все хорошо, потом засыпают и закапывают
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Гость

сегодня, 11:29
Когда же будут перерабатывать весь мусор, собранный по городу? Да за такие деньги ,что дерут с нас, можно построить, в других странах мусора не меньше, земли у них меньше, поэтому и строят заводы по переработке всей хрени, а у нас всё в природу, земли-то аон сколько...
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ТКО

сегодня, 11:24
И в лог "Сурки", и в др. "места"... Спецполигонов нет - куда деваться??? Экологи только хвалятся, что свалки обнаруживают, а пальцем не пошевелили, что б были узаконенные, правильно выбранные и построенные полигоны. Пустышки
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А

сегодня, 11:19
еще в Сенцово возят
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