сегодня, 11:14
Водитель вместо свалки отвез мусор на кладбище
В управление экологии и природных ресурсов Липецкой области поступило обращение по факту образования с тыльной стороны кладбища ЛТЗ вдоль линии электропередач несанкционированной свалки строительных отходов.
После выявления случая отходы были убраны и вывезены предпринимателем в добровольном порядке в положенное место, а сам он был привлечен к административной ответственности.
Александр Баранов
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