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39 минут назад

В Черное море вошел британский корабль-разведчик

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В Черное море вошел британский корабль-разведчик

Разведывательный корабль ВМС Великобритании Echo прошел в Черное море проливом Босфор. Фото корабля под мостом султана Мехмеда Фатиха опубликовали блогеры, отслеживающие трафик в проливе.

Корабль-разведчик ВМФ Великобритании HMS Echo вошёл в акваторию Чёрного моря. Лондон направил его в регион с целью поддержки принципа свободы навигации, - пишет News.ru.

О прибытии корабля сообщили турецкие информационные порталы, а его прохождение через Босфор засняли блогеры. В настоящее время Echo движется в северном направлении.

Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко отметил на своей странице в Facebook, что это первый военный корабль НАТО, цель захода которого в Чёрное море сформулирована прямо.

HMS Echo — многоцелевой корабль, предназначенный для проведения разведывательных и десантных операций. Он имеет на борту эхолоты и датчики для сбора военных данных. Корабль вооружен 20-миллиметровой пушкой и 7,62-миллиметровым пулемётом, отмечает Znak.com.

Некоторое время назад News.ru писал о намерении США направить свои военные корабли в Чёрное море. Поводом для этого послужил инцидент в Керченском проливе, в ходе которого российские пограничники задержали украинские суда, нарушившие государственную границу РФ. Американские военные попросили Госдепартамент уведомить Турцию о своих планах.
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