В России

34 минуты назад

Суд признал законным арест Мамаева и Кокорина

106
#Кокорин #Мамаев #суд
Суд признал законным арест Мамаева и Кокорина

Мосгорсуд во вторник, 18 декабря, признал законным продление ареста форварду «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Футболистов оставили в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

Мосгорсуд во вторник отклонил жалобу на продление ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заключенных под стражу за участие в двух потасовках в столице, - передает РИА-Новости из зала суда.

"Суд постановил: решение Тверского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья Любовь Николенко.

Аналогичное решение суд вынес и в отношении двух других фигурантов.

Обвиняемые выступали перед судом по видеоконференцсвязи из одного СИЗО. До заседания молодые люди общались друг с другом и улыбались, а в ходе процесса в шутку перебивали друг друга, подсказывая неправильные ответы на вопросы судьи.

В ходе выступления адвокатов братья Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий шептались между собой или переписывались через один блокнот.

Прокурор и следователь просили оставить обвиняемых под арестом и отклонить жалобы. Последний заявил, что передать дело в суд для рассмотрения по существу планируется уже в январе.
Сам Кокорин в ходе прений попросил выпустить его из изолятора и дать "отпраздновать Новый год на воле".

"Адвокаты нашли все доказательства, которые подтверждают, что мы здесь находимся незаконно… По мне, дело уже раскрыто и закрыто. Потерпевшим нанесен легкий вред, по мне, так натянутый легкий вред", - заявил форвард.

Кроме того, Кокорин сообщил о готовности компенсировать ущерб, нанесенный автомобилю ведущей Первого канала. Он оценен в 160 тысяч рублей.

Мамаев отметил, что одному из потерпевших – водителю Виталию Соловчуку – по собственной инициативе он выплатил 500 тысяч рублей компенсации.

Суду были предоставлены заключения главного врача и психолога "Зенита": они утверждают, что нервная система Кокорина нуждается в восстановлении, а также то, что игроку, недавно перенесшему операцию, грозит инвалидность в СИЗО. Врач сообщил, что нападающему необходимы занятия в бассейне и восстановительные тренировки. Отсутствие возможности заниматься может привести к прогрессированию артроза и завершению карьеры.

Две потасовки с участием футболистов произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Александра Кокорина, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в двух эпизодах побоев и одном эпизоде хулиганства. Кирилла Кокорина, видимо, как самого активного участника драк, обвиняют в трех эпизодах побоев и одном - хулиганства.
106
#Кокорин #Мамаев #суд

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В общежитии столичного вуза прошли массовые задержания
В общежитии столичного вуза прошли массовые задержания

сегодня, 11:58

В России
МВД предложило внести изменения в правила техосмотра
#Техосмотр
МВД предложило внести изменения в правила техосмотра

сегодня, 11:15

В России
Додон назвал незаконными попытки правительства Молдавии сблизиться с НАТО
Додон назвал незаконными попытки правительства Молдавии сблизиться с НАТО

сегодня, 11:14

В России
Россия проведет стратегические учения в Арктике
Россия проведет стратегические учения в Арктике

сегодня, 11:11

В России
На фоне подорожания топлива вырастут цены на продукты
#Цены #подорожание #топливо
На фоне подорожания топлива вырастут цены на продукты

сегодня, 10:53

В России
Обрушение на заводе в Подмосковье: есть погибшие
#ЧП #обрушение #завод
Обрушение на заводе в Подмосковье: есть погибшие

вчера, 13:37

В России