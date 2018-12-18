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Суд признал законным арест Мамаева и Кокорина
Мосгорсуд во вторник, 18 декабря, признал законным продление ареста форварду «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Футболистов оставили в СИЗО до 8 февраля 2019 года.
"Суд постановил: решение Тверского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья Любовь Николенко.
Аналогичное решение суд вынес и в отношении двух других фигурантов.
Обвиняемые выступали перед судом по видеоконференцсвязи из одного СИЗО. До заседания молодые люди общались друг с другом и улыбались, а в ходе процесса в шутку перебивали друг друга, подсказывая неправильные ответы на вопросы судьи.
В ходе выступления адвокатов братья Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий шептались между собой или переписывались через один блокнот.
Прокурор и следователь просили оставить обвиняемых под арестом и отклонить жалобы. Последний заявил, что передать дело в суд для рассмотрения по существу планируется уже в январе.
Сам Кокорин в ходе прений попросил выпустить его из изолятора и дать "отпраздновать Новый год на воле".
"Адвокаты нашли все доказательства, которые подтверждают, что мы здесь находимся незаконно… По мне, дело уже раскрыто и закрыто. Потерпевшим нанесен легкий вред, по мне, так натянутый легкий вред", - заявил форвард.
Кроме того, Кокорин сообщил о готовности компенсировать ущерб, нанесенный автомобилю ведущей Первого канала. Он оценен в 160 тысяч рублей.
Мамаев отметил, что одному из потерпевших – водителю Виталию Соловчуку – по собственной инициативе он выплатил 500 тысяч рублей компенсации.
Суду были предоставлены заключения главного врача и психолога "Зенита": они утверждают, что нервная система Кокорина нуждается в восстановлении, а также то, что игроку, недавно перенесшему операцию, грозит инвалидность в СИЗО. Врач сообщил, что нападающему необходимы занятия в бассейне и восстановительные тренировки. Отсутствие возможности заниматься может привести к прогрессированию артроза и завершению карьеры.
Две потасовки с участием футболистов произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.
Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Александра Кокорина, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в двух эпизодах побоев и одном эпизоде хулиганства. Кирилла Кокорина, видимо, как самого активного участника драк, обвиняют в трех эпизодах побоев и одном - хулиганства.