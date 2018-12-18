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36 минут назад

В общежитии столичного вуза прошли массовые задержания

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В общежитии столичного вуза прошли массовые задержания

В Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе утром в понедельник прошли профилактические мероприятия МВД, в ходе которых полицейские задержали и доставили в полицию несколько десятков студентов.

В Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе утром в понедельник прошли профилактические мероприятия МВД, в ходе которых полицейские задержали и доставили в полицию несколько десятков студентов, - передает РИА-Новости.

На сайте вуза была опубликована информация, что в общежитии на улице Волгина на юго-западе Москвы нашли наркотики и травматическое оружие, и в отношении причастных к этим правонарушениям лиц проводится проверка.

В основном задержали студентов из Ингушетии, однако среди доставленных в полицию были жители и других регионов.

Задержанных привезли в ОМВД "Обручевский" и "Зюзино".

По поручению главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова выяснением обстоятельств задержания студентов из республики занялось постпредство региона при президенте России. Также о произошедшем сообщили депутатам Госдумы и сенаторам от Ингушетии.

По данным постпредства, из разговора с проректором по воспитательной работе вуза Юрием Пановым стало известно, что студентов могли задержать после обращения в полицию от студента из Таджикистана, заявившего, что студенты-ингуши его якобы избили и выстрелили в него из травматического пистолета.

Выясняется, действительно ли ингушские студенты причастны к этому происшествию.

Вечером все студенты были отпущены из полиции. На вторник в РГГРУ запланирована встреча со студентами, проживающими в общежитии вуза, а также с ректором. В ней примут участие представители отдела молодежной политики постпредства.

Кроме того, достигнута договоренность с ГУ МВД по Москве о выстраивании более тесной совместной работы с постпредством Ингушетии с целью предотвращения подобных инцидентов в будущем.
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