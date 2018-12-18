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сегодня, 11:15

МВД предложило внести изменения в правила техосмотра

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#Техосмотр
МВД предложило внести изменения в правила техосмотра

В соответствии с документом МВД, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, оператор техосмотра перед началом должен сверить номера кузова, рамы, кабины, шасси транспортного средства с данными, указанными в документе.

В соответствии с документом МВД, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, оператор техосмотра перед началом должен сверить номера кузова, рамы, кабины, шасси транспортного средства с данными, указанными в документе.

Если номера не совпадают, то оператор отказывает в услуге заявителю и вносит соответствующую запись в единую информационную систему, - передает РБК.

«Российская газета» со ссылкой на ГАИ указывает, что похожие требования были и в предыдущих правилах проведения техосмотра, однако не были четко прописаны. При этом нововведение касается в том числе тех водителей, кто заменил компоненты автомобиля после аварии, но забыл внести в регистрационные документы.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усовершенствование системы техосмотра. Речь идет о введении фото- и видеофиксации данной процедуры. В правительстве считают, что данный шаг позволит побороть мошенничество с диагностическими картами и продажу этих документов без проведения самого техосмотра.
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#Техосмотр

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