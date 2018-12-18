На фоне подорожания топлива вырастут цены на продукты

Стремление нефтяников на фоне заморозки розничных цен на бензин заработать на корпоративных клиентах, среди которых транспортные, производственные и торговые компании, может в итоге негативно отразиться на потребителях.





Документ на имя премьер-министра Дмитрия Медведева подписали, в частности, руководители Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), "Руспродсоюза", - отмечает издание.



В письме говорится, что из-за ужесточения корпоративных программ по покупке топлива расходы на автоперевозки выросли в среднем на 30 процентов. В итоге транспортные компании будут вынуждены поднять цены на свои услуги минимум на десять процентов, что в дальнейшем скажется и на розничной стоимости товаров, - предупредили авторы документа.



В связи с этим ассоциации просят Медведева организовать встречу с топливными компаниями для обсуждения ситуации.



Письмо отправили 14 декабря, уточнила исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина. По ее словам, рост затрат на топливо негативно повлияет на весь рынок грузового автотранспорта.



В свою очередь, исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков отметил, что цены на продукты могут вырасти на один-восемь процентов.



Сами транспортные компании уже начали предупреждать партнеров о грядущем повышении цен, - рассказали изданию сотрудники сети одежды Sela и крупного производителя продуктов питания. Ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили, что из-за повышения цен на топливо вырастет стоимость товаров. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо ретейлеров.Документ на имя премьер-министра Дмитрия Медведева подписали, в частности, руководители Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), "Руспродсоюза", - отмечает издание.В письме говорится, что из-за ужесточения корпоративных программ по покупке топлива расходы на автоперевозки выросли в среднем на 30 процентов. В итоге транспортные компании будут вынуждены поднять цены на свои услуги минимум на десять процентов, что в дальнейшем скажется и на розничной стоимости товаров, - предупредили авторы документа.В связи с этим ассоциации просят Медведева организовать встречу с топливными компаниями для обсуждения ситуации.Письмо отправили 14 декабря, уточнила исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина. По ее словам, рост затрат на топливо негативно повлияет на весь рынок грузового автотранспорта.В свою очередь, исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков отметил, что цены на продукты могут вырасти на один-восемь процентов.Сами транспортные компании уже начали предупреждать партнеров о грядущем повышении цен, - рассказали изданию сотрудники сети одежды Sela и крупного производителя продуктов питания.