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На фоне подорожания топлива вырастут цены на продукты
Стремление нефтяников на фоне заморозки розничных цен на бензин заработать на корпоративных клиентах, среди которых транспортные, производственные и торговые компании, может в итоге негативно отразиться на потребителях.
Документ на имя премьер-министра Дмитрия Медведева подписали, в частности, руководители Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), "Руспродсоюза", - отмечает издание.
В письме говорится, что из-за ужесточения корпоративных программ по покупке топлива расходы на автоперевозки выросли в среднем на 30 процентов. В итоге транспортные компании будут вынуждены поднять цены на свои услуги минимум на десять процентов, что в дальнейшем скажется и на розничной стоимости товаров, - предупредили авторы документа.
В связи с этим ассоциации просят Медведева организовать встречу с топливными компаниями для обсуждения ситуации.
Письмо отправили 14 декабря, уточнила исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина. По ее словам, рост затрат на топливо негативно повлияет на весь рынок грузового автотранспорта.
В свою очередь, исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков отметил, что цены на продукты могут вырасти на один-восемь процентов.
Сами транспортные компании уже начали предупреждать партнеров о грядущем повышении цен, - рассказали изданию сотрудники сети одежды Sela и крупного производителя продуктов питания.