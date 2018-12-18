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На фоне подорожания топлива вырастут цены на продукты

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#Цены #подорожание #топливо
На фоне подорожания топлива вырастут цены на продукты

Стремление нефтяников на фоне заморозки розничных цен на бензин заработать на корпоративных клиентах, среди которых транспортные, производственные и торговые компании, может в итоге негативно отразиться на потребителях.

Ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили, что из-за повышения цен на топливо вырастет стоимость товаров. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо ретейлеров.

Документ на имя премьер-министра Дмитрия Медведева подписали, в частности, руководители Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), "Руспродсоюза", - отмечает издание.

В письме говорится, что из-за ужесточения корпоративных программ по покупке топлива расходы на автоперевозки выросли в среднем на 30 процентов. В итоге транспортные компании будут вынуждены поднять цены на свои услуги минимум на десять процентов, что в дальнейшем скажется и на розничной стоимости товаров, - предупредили авторы документа.

В связи с этим ассоциации просят Медведева организовать встречу с топливными компаниями для обсуждения ситуации.

Письмо отправили 14 декабря, уточнила исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина. По ее словам, рост затрат на топливо негативно повлияет на весь рынок грузового автотранспорта.

В свою очередь, исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков отметил, что цены на продукты могут вырасти на один-восемь процентов.

Сами транспортные компании уже начали предупреждать партнеров о грядущем повышении цен, - рассказали изданию сотрудники сети одежды Sela и крупного производителя продуктов питания.
180
#Цены #подорожание #топливо

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