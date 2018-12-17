Елецкий «железнодорожник» выиграл чемпионат ЦФО по самбо

Главная награда Феклину - путевка в финал чемпионата России.

Мы уже сообщали, что воспитанник елецкого «Локомотива» Иван Агафонов в Воронеже стал победителем первенства ЦФО по самбо.

Успех своего одноклубника среди взрослых повторил еще один «железнодорожник» из Ельца Сергей Феклин, ставший сильнейшим в весовой категории до 57 кг.

Воспитанник Олега Моргачева одержал 4 победы над соперниками из Воронежской, Тульской, Московской и Рязанской областей. К дополнение к «золотой» медали Феклин получил не менее ценный приз - путевку в финальный турнир чемпионата России по самообороне без оружия.

Напомним, что самбо недавно было включено в программу Олимпийских Игр, что открывает перед ним новые перспективы. Теперь талантливым борцам не нужно переходить в родственное дзюдо, чтобы попасть на главные спортивные соревнования планеты. Обессмертить свое имя стало возможно и в родном виде спорта.



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