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52 минуты назад
Липецкая вечЁрка: разорванный автомобиль, планы строителей и тренер для чиновников
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка в понедельник, 17 декабря, среди пользователей GOROD48.
Сегодня липчан интересовали подробности аварии на трассе. Около 9 утра на трассе Орел-Тамбов возле стрельбища столкнулись автомобили "ВАЗ" и "Хендай". Удар был так силен, что "ВАЗ" разорвало на части.
Тему политики продолжило сообщение про мандат Олега Королёва. 57-летняя Любовь Харламова, директор данковского ООО «Тепличный комбинат «ЛипецкАгро», рассматривается региональными «медведями» в качестве сменщицы экс-губернатора в областном Совете.
Спор вызвало сообщение насчет планов строителей возвести во дворе старого микрорайона 24-этажный дом. Они предлагают построить там пять высоток пяти. Четыре дома высотой по 9 этажей они разместили в районе железнодорожного вокзала. Самый амбициозный проект – гигант в 24 этажа – по планам строителей должен занять участок малоэтажного строительства с административными зданиями и хозяйственными постройками внутри квартала.
Читатели уделили внимание новости «Глаза в пол. «Дайте денег!» Это - позиция жертвы!». Сегодня близкий друг врио губернатора Вячеслав Таранов, столичный бизнес-тренер, коуч, как говорят «западники», учил наших чиновников-«славянофилов» работать на результат.
Спор вызвало сообщение насчет планов строителей возвести во дворе старого микрорайона 24-этажный дом. Они предлагают построить там пять высоток пяти. Четыре дома высотой по 9 этажей они разместили в районе железнодорожного вокзала. Самый амбициозный проект – гигант в 24 этажа – по планам строителей должен занять участок малоэтажного строительства с административными зданиями и хозяйственными постройками внутри квартала.