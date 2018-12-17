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52 минуты назад

Липецкая вечЁрка: разорванный автомобиль, планы строителей и тренер для чиновников

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: разорванный автомобиль, планы строителей и тренер для чиновников

Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка в понедельник, 17 декабря, среди пользователей GOROD48.

Сегодня липчан интересовали подробности аварии на трассе. Около 9 утра на трассе Орел-Тамбов возле стрельбища столкнулись автомобили "ВАЗ" и "Хендай". Удар был так силен, что "ВАЗ" разорвало на части.

Читатели уделили внимание новости «Глаза в пол. «Дайте денег!» Это - позиция жертвы!». Сегодня близкий друг врио губернатора Вячеслав Таранов, столичный бизнес-тренер, коуч, как говорят «западники», учил наших чиновников-«славянофилов» работать на результат.

Тему политики продолжило сообщение про мандат Олега Королёва. 57-летняя Любовь Харламова, директор данковского ООО «Тепличный комбинат «ЛипецкАгро», рассматривается региональными «медведями» в качестве сменщицы экс-губернатора в областном Совете.

Спор вызвало сообщение насчет планов строителей возвести во дворе старого микрорайона 24-этажный дом. Они предлагают построить там пять высоток пяти. Четыре дома высотой по 9 этажей они разместили в районе железнодорожного вокзала. Самый амбициозный проект – гигант в 24 этажа – по планам строителей должен занять участок малоэтажного строительства с административными зданиями и хозяйственными постройками внутри квартала.
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#обзор #события #вечЁрка

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