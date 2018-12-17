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Липчане потратили на продукты на 5% больше

18 364
#торговля
Липчане потратили на продукты на 5% больше

231,6 млрд. рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области за 11 месяцев. За год он вырос на 5,3%. В расчете на одного жителя пришлось 201,3 тыс. рублей.

Продажа непродовольственных товаров традиционно преобладала — на их долю пришлось 53,3%, или 123,37 млрд. рублей. По сравнению с прошлогодним траты на непродовольственные товары выросли на 4,9%. Расходы на продукты питания, включая напитки, и табачные изделия составили 108,21 млрд. рублей, что на 5,8% превышает уровень прошлого года. 

Рынки и ярмарки сделали всего 5,8% всего оборота розничной торговли, сообщает Липецкстат.

18 364
#торговля

Комментарии (18)

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Липчанка

11 минут назад
Что этот комент , тоже удалите?
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Коммунист

19 минут назад
В, производитель цены на яйца не поднял, ага....
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В

30 минут назад
Коммунист, Добавленная стоимость Создается у Станка , А не за прилавком ( Спекулянтом ) Вот и всё отличие английского капитализма ....От путинского!
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Александр Баранов

35 минут назад
Чудо-статистика, полностью солидарен.
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Коммунист

44 минуты назад
Ыыы, вы путаете теплое с мягким. Прочтите определение капитализма и анархии. Потом подискутируем..
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Коммунист

46 минут назад
Оля, люди встают из-за подоражания яиц перед Рождеством???? Назовите мне такую страну
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Ыыы

46 минут назад
Коммунист, какой капитализм дурень,при капитализме столько дураков и бездельников в руководстве не держат,это анархия
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Липчанка

49 минут назад
Нухно с этой сетью что то делать, чем они дальше от начальст, тем больше нарушений, уже не раз писала, что скрывать наступали времена "" чёрной кошки" кто в торговле, тот и " жив" они продукты покупают намного дешевле чем мы, а главное , мы гнилую продукцию купим, а они свежею и дешевле, а как это делается все знают, но самое главное, что у них много близких""", они то же кушать хотят
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Оля

52 минуты назад
Коммунист, в других странах люди встают, а у нас терпилы.
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Коммунист

54 минуты назад
Лида, вы реально не понимаете? Капитализм, матушка...И такая фигня не только, как вы выразились, "в рашке", нои "во всем цивилизованном мире". Прибавочная стоимость правит!!!
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