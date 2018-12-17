Липчане потратили на продукты на 5% больше

231,6 млрд. рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области за 11 месяцев. За год он вырос на 5,3%. В расчете на одного жителя пришлось 201,3 тыс. рублей.

Продажа непродовольственных товаров традиционно преобладала — на их долю пришлось 53,3%, или 123,37 млрд. рублей. По сравнению с прошлогодним траты на непродовольственные товары выросли на 4,9%. Расходы на продукты питания, включая напитки, и табачные изделия составили 108,21 млрд. рублей, что на 5,8% превышает уровень прошлого года.

Рынки и ярмарки сделали всего 5,8% всего оборота розничной торговли, сообщает Липецкстат.