За три дня на дорогах области 13 человек ранены, двое - погибли

С 14 по 16 декабря в Липецкой области произошло 10 аварий с пострадавшими.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 14 декабря в Липецке около девяти часов утра на трассе Орел – Тамбов 34-летний водитель «Киа-Рио» столкнулся с «Ладой-Калиной» с 50-летним мужчиной за рулем и «КамАЗом» под управлением 35-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель и два пассажира иномарки. С травмами их госпитализировали.

В тот же день в Хлевенском районе в половине десятого утра на автодороге Хлевное – Липецк 30-летний водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением и столкнулся с движущимися навстречу «Киа-Рио», «ГАЗелью» и «Нивой». В результате водитель первой иномарки с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

Тогда же в Лебедянском районе около семи часов утра на трассе Красное - Теплое 24-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Нивой» под управлением 58-летнего мужчины. В ДТП водитель «десятки» получил смертельную травму, а его 25-летняя пассажирка была доставлена в больницу.

15 декабря в Задонском районе в половине третьего дня на трассе Рогожино – примыкание к автодороге Орел – Тамбов 57-летний водитель автобуса не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В ДТП пострадала 59-летняя пассажирка автобуса. Она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

16 декабря в поселке Добринка в девять часов вечера на улице Кирова 23-летний водитель «Шевроле» допустил наезд на двух пешеходов, мужчин 43-х и 37-ми лет. С травмами их госпитализировали.

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2140 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 17 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 169.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1259 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 79 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.