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В Липецке устроят «Новогодний переполох»

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#музей #новый год
В Липецке устроят «Новогодний переполох»

Музей ждет гостей три недели подряд.

Липецкий областной краеведческий музей устроит для гостей «Новогодний переполох». Так назвали серию мероприятий в учреждении культуры, которые пройдут с 20 декабря по 7 января.

Участников театрализованного интерактивного представления ожидают весёлые конкурсы и занимательные флешмобы, песни и танцы, увлекательные задания и игры, спортивные состязания и встречи с любимыми героями русских народных сказок и мультфильмов. Ребята проявят смекалку в разгадывании хитрых загадок. А тех, кто выучил новогоднее стихотворение или песню, ждёт подарок от самого Деда Мороза. В конце представления для всех - фотосессия с персонажами праздника. И всё это в большом зале музея с настоящей лесной красавицей – ёлкой.

Начало «Новогоднего переполоха» - ежедневно с 11 часов, сообщает портал Культура.рф.
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#музей #новый год

Комментарии (3)

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Иванов

41 минуту назад
Сначала прочитал, что в Липецке устроят новогодний перепихон.
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Родительница

43 минуты назад
Опять школьников в добровольно-принудительном порядке заставят идти в музей? Одни поборы!
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Давайте

58 минут назад
лучше переворот
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