В Липецке устроят «Новогодний переполох»

Музей ждет гостей три недели подряд.

Участников театрализованного интерактивного представления ожидают весёлые конкурсы и занимательные флешмобы, песни и танцы, увлекательные задания и игры, спортивные состязания и встречи с любимыми героями русских народных сказок и мультфильмов. Ребята проявят смекалку в разгадывании хитрых загадок. А тех, кто выучил новогоднее стихотворение или песню, ждёт подарок от самого Деда Мороза. В конце представления для всех - фотосессия с персонажами праздника. И всё это в большом зале музея с настоящей лесной красавицей – ёлкой.







Липецкий областной краеведческий музей устроит для гостей «Новогодний переполох». Так назвали серию мероприятий в учреждении культуры, которые пройдут с 20 декабря по 7 января.Начало «Новогоднего переполоха» - ежедневно с 11 часов, сообщает портал Культура.рф.