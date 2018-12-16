Общество

сегодня, 15:59

В Липецкой области построили все планируемые туристические объекты

9 704
#Ростуризм
В Липецкой области построили все планируемые туристические объекты

Наконец-то регион не получил нагоняй от Ростуризма

На днях прошло XX заседание Координационного совета федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)

Как сообщает  Travel Russian News, открывая заседание, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заметил, что действующий сейчас механизм поддержки развития внутренней туристической отрасли — ФЦП 2011–2018 года «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» — завершается.

- Правительством РФ был проведен анализ мероприятий, реализуемых в Российской Федерации в рамках ФЦП, по результатам реализация программы признана высокоэффективной, - сказал глава Ростуризма.

В 2018 году, напомнил Олег Сафонов, в 15 регионах страны строилось 30 объектов обеспечивающей инфраструктуры, из них уже 19 введены в эксплуатацию.

По итогам работы ФЦП, подытожил Олег Сафонов, из средств федерального бюджета освоено 21,8 млрд рублей, 89,5 процента от предусмотренных бюджетных ассигнований. При этом возврат средств в федеральных бюджет составил 830,9 млн рублей. За счет консолидированных бюджетов субъектов РФ освоено 6,9 млрд рублей, это 91,7 процента от предусмотренных ФЦП. Из 213 объектов обеспечивающей инфраструктуры 168 объектов введены в эксплуатацию. Эффективно работали 16 субъектов РФ, которые ввели у себя все предусмотренные строительством объекты, это в том числе Амурская, Костромская, Кемеровская, Липецкая, Ярославская области и другие субъекты РФ.

Напомним, ранее Ростуризм неоднократно ставил на вид Липецкой области не освоение в полной мере в установленные сроки средств выделяемых по ФЦП, неэффективность их использования, и даже грозился прекратить финансирование. Нарекание вызывало строительство кластеров «Задонщина» и «Елец»

 

9 704
#Ростуризм

Комментарии (9)

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Гость

3 минуты назад
Бряхня!!! В задонске столько денег закопали в районе казачи на берегу дона. Просто ужам. А в ельце совсем провал с туристами. Что показывать? Мост который скоро рухнет, развалины табачки или новый микрорайон у м4. Хорошо бы новый губернатор посмотрел на все это.
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Боцман

33 минуты назад
Туризм- одна из легальных возможностей распилить бабло. Они и пилят. А за то, что бы кто то приезжал- так это другой разговор. Мы , типа подготовили- а они не приехали.А сюда никто не * . Бапки только, в Задонск. Подготовиться к жизни вечной, загробной.
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Сколько воруют эти шариковы !!!

39 минут назад
Вся правда о Липецкой области в телеграмм канале @Сталевар Заходи в telegram и вводи @Сталевар Будь в курсе ! Подписывайся !!!
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Гость

сегодня, 16:55
Когда уберут глвного туриста Волкова,ему надо рынок доверить.
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Милая Оксана

сегодня, 16:44
Заречье в добром , суперпроект !
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липчанка

сегодня, 16:38
даже читать не охота сплошное очковтирательство батюшки мои налоги
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цирк

сегодня, 16:28
самый интересный маршрут, это тоннель в тупик за миллиард, о котором говорила Голикова-бездари нелегитимные
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Турист

сегодня, 16:24
В краю родном, в задонске "освоили-присвоили" на кластере, сколько?
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В краю родном

сегодня, 16:11
Смех в зале! Какой может быть в Пипецкой области туризм? Кто сюда поедет? Что смотреть? Из достопримечательностей можно выделить только дороги, которые каждый год с ранней весны до зимы ремонтируются, а весной превращаются в танковый полигон с ямами, дырами, трещинами и огромными лужами, где тонут автомобили. Коррупция и 26-летнее загнивание.
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