В Липецкой области построили все планируемые туристические объекты

Наконец-то регион не получил нагоняй от Ростуризма

На днях прошло XX заседание Координационного совета федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)

Как сообщает Travel Russian News , открывая заседание, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заметил, что действующий сейчас механизм поддержки развития внутренней туристической отрасли — ФЦП 2011–2018 года «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» — завершается.

- Правительством РФ был проведен анализ мероприятий, реализуемых в Российской Федерации в рамках ФЦП, по результатам реализация программы признана высокоэффективной, - сказал глава Ростуризма.

В 2018 году, напомнил Олег Сафонов, в 15 регионах страны строилось 30 объектов обеспечивающей инфраструктуры, из них уже 19 введены в эксплуатацию.

По итогам работы ФЦП, подытожил Олег Сафонов, из средств федерального бюджета освоено 21,8 млрд рублей, 89,5 процента от предусмотренных бюджетных ассигнований. При этом возврат средств в федеральных бюджет составил 830,9 млн рублей. За счет консолидированных бюджетов субъектов РФ освоено 6,9 млрд рублей, это 91,7 процента от предусмотренных ФЦП. Из 213 объектов обеспечивающей инфраструктуры 168 объектов введены в эксплуатацию. Эффективно работали 16 субъектов РФ, которые ввели у себя все предусмотренные строительством объекты, это в том числе Амурская, Костромская, Кемеровская, Липецкая, Ярославская области и другие субъекты РФ.

Напомним, ранее Ростуризм неоднократно ставил на вид Липецкой области не освоение в полной мере в установленные сроки средств выделяемых по ФЦП, неэффективность их использования, и даже грозился прекратить финансирование. Нарекание вызывало строительство кластеров «Задонщина» и «Елец»