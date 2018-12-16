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Украинский дипломат рассказал о бегстве Порошенко с дебатов в Европарламенте
Президент Украины Петр Порошенко стремительно ретировался с недавней дискуссии в Европарламенте, испугавшись критики в свой адрес. С таким утверждением выступил бывший украинский дипломат Олег Волошин в интервью студии "Капитал".
В стенах Европарламента 11 декабря обсуждался доклад об итогах выполнения Киевом соглашения об ассоциации с ЕС. После этого были запланированы дебаты, на них формально должен был присутствовать и украинский президент. Однако он на мероприятии не появился.
«Да, я понимаю, что ему чуть-чуть подыграли в этой ситуации, то есть дали возможность вроде как не выглядеть плохо, потому что там, на этих дебатах, говорилось очень много плохого», - заявил Олег Волошин.
В частности, на дебатах затрагивалась тема убийства украинской активистки Екатерины Гандзюк, обсуждались проблемы коррупции на Украине, а также проблемы с электронными декларациями чиновников, добавил Волошин CapitalTV.
По его мнению, Порошенко пришлось бы выслушивать все эти неприятные «моменты», сидя на балконе для почетных гостей и не имея возможности сказать что-то в ответ.