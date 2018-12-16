В России

43 минуты назад

В Томской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

68
В Томской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

У вертолета сломалась стойка шасси. Трое пострадали.

Количество пострадавших при жесткой посадке Ми-8 под Томском возросло до трех человек, - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"Пострадали три человека. Получили легкие ранения. Помощь оказана амбулаторно. Погибших нет", - сказали в пресс-службе.

Вертолет перевозил вахтовиков - 22 человека - из села Каргосок. Также на борту было три члена экипажа.

В свою очередь источник в службах транспортного надзора региона сообщил "Интерфаксу", что на борту аварийного Ми-8 находились сотрудники компании "Норд империал" (входит в состав индийской госкорпорации ONGC Videsh Limited (OVL). "Пассажиры - рабочие и специалисты ООО "Норд империал", - сказал он.

По его словам, предварительно, иностранцев на борту не было.

Вертолет перевозил вахтовиков с Майского месторождения, которое разрабатывает компания Imperial Energy, принадлежащая индийской ONGC Videsh.

Как сообщалось, Ми-8 совершил жесткую посадку на вертолетной площадке промзоны города Кедровый в Томской области. При этом у вертолета сломалось шасси, и он завалился на бок.
68

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у водителей
Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у водителей

вчера, 12:20

В России
Шойгу предложил Мэттису обсудить разногласия по ДРСМД
#Шойгу #ДРСМД
Шойгу предложил Мэттису обсудить разногласия по ДРСМД

вчера, 12:02

В России
#цены
В 2019 году шампанское может подорожать

14.12.2018 17:27

В России
#мусор
2
Регионы не определились с тарифами за вывоз мусора

14.12.2018 17:24

В России
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 7,75%
#ЦБ РФ #ключевая ставка
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 7,75%

14.12.2018 17:17

В России
#семейное насилие
Житель Кемеровской области избивал малолетнюю дочь в попытке оградить от курения

14.12.2018 14:07

В России