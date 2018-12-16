Общество

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Сотрудники областной администрации уничтожат 164 бутылки водки

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#Водка #бутлегерство #управление потребительского рынка #штраф
Сотрудники областной администрации уничтожат 164 бутылки водки

Предпринимателю грозит штраф до 1 миллиона рублей.

В Левобережном районе Липецка выявлен факт незаконной реализации алкоголя, который продавали в обычном киоске.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, спиртное вдобавок оказалось поддельным и представляло угрозу для жизни и здоровья любителей сэкономить на выпивке.

Предпринимателю грозит крупный штраф - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Вся алкогольная продукция в количестве 164 бутылок была изъята и подлежит уничтожению.

Фото liptorg-cp.ru

3 426
#Водка #бутлегерство #управление потребительского рынка #штраф

Комментарии (3)

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Прохожий

58 секунд назад
А в гаражах на циолковского легально продают?
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Трамп

9 минут назад
Область уже уничтожили, теперь и до водки добрались. Зер гуд.
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Вован настоящий

26 минут назад
выдайте им закуски для уничтожения 164 бутылок водки!!!
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