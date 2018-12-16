Сотрудники областной администрации уничтожат 164 бутылки водки

Предпринимателю грозит штраф до 1 миллиона рублей.

В Левобережном районе Липецка выявлен факт незаконной реализации алкоголя, который продавали в обычном киоске.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, спиртное вдобавок оказалось поддельным и представляло угрозу для жизни и здоровья любителей сэкономить на выпивке.

Предпринимателю грозит крупный штраф - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Вся алкогольная продукция в количестве 164 бутылок была изъята и подлежит уничтожению.

Фото liptorg-cp.ru