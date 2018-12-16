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сегодня, 11:36

Альпинисты итоги сезона-2018 объединили в ролик

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#туризм
Альпинисты итоги сезона-2018 объединили в ролик

Клип презентуют сегодня на областном слете туристов

Сегодня в ГДМ «Октябрь» пройдет ежегодный областной вечер туристов. Традиционно в декабре члены туристских клубов Липецкой области подводят итоги года.

В этом сезоне липчане участвовали в водных походах в республике Тыва и по рекам центральной полосы России - Битюг, Угра, Хопер, Воронеж, были на тренировочном сборе туристов-водников в Адыгее. Альпинисты тренировались в Архызе (республика Карачаево-Черкессия) и были на сборе «БигВол» в Крыму. Кроме того, липецкие туристы стали участниками автопробега по историческим местам Липецкой области, велотрипа по «Пути Сантьяго» и мультиспортивной гонки «Nikita Adventure Race». Всего в регионе различными видами спортивного туризма – водным, пешеходным, горным, велотуризмом, а также альпинизмом и скалолазанием сегодня увлекаются более 2500 человек.

На слете, который по традиции пройдет в форме творческого отчета, будут демонстрироваться видеосюжеты и слайды о походах, состоится фотовыставка. 

К слету липецкие альпинисты Дмитрий Морозов и Игорь Ваганов подготовили клип с подборкой мест, где им удалось побывать в уходящем году.

"Три выезда в Туюк-Су на Тянь-Шань (три!), традиционный майский выезд в Архыз на Кавказ, красавица София в том же Архызе в июне, две вершины Эльбруса крестом, осенний Крым - год выдался насыщенным и увлекательным для нашего небольшого сообщества. И это еще не считая восхождения на пик Ленина, которое не вошло в подборку"



Фото: vk.com/morozov_93

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#туризм

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