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40 минут назад

В Липецкой области ночью может похолодать до -18

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#похолодание
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В Липецкой области ночью может похолодать до -18

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. 

Ветер северо-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 8 до 13 градусов мороза, при прояснениях до -18 градусов, днем от 8 до 13 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 12 до 14 градусов мороза, днем составит от 10 до 12 градусов мороза.

356
#похолодание
1

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