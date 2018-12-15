В Липецкой области ночью может похолодать до -18

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер северо-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 8 до 13 градусов мороза, при прояснениях до -18 градусов, днем от 8 до 13 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 12 до 14 градусов мороза, днем составит от 10 до 12 градусов мороза.