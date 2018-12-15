В мире

сегодня, 13:39

В Париже продолжаются протесты и задержания

127
#Желтые жилеты
В Париже продолжаются протесты и задержания

Полицейские начали применять слезоточивый газ для разгона демонстрации "желтых жилетов" около Триумфальной арки.

Число задержанных в ходе субботних протестов "желтых жилетов" в столичном регионе Франции превысило 50 человек, - сообщают французские СМИ со ссылкой на префектуру полиции.

Акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

Как сообщает новостной ресурс 20 minutes, по состоянию на 10.30 парижского времени (12.30 мск.) в регионе Иль-де-Франс было задержано 52 человека, в том числе 15 - в ходе "предварительных досмотров" на вокзалах и пунктах дорожного контроля.

В свою очередь, по данным радиостанции France Info, число задержанных в регионе Иль-де-Франс достигло 58 человек, - передает РИА-Новости.

Как сообщает телеканал BFMTV, к 11 часам по Парижу (13.00 мск) в протестах по всей Франции участвовали около двух тысяч человек. В столичных протестных акциях на Елисейских полях и площади Оперы участвуют около тысячи человек.
127
#Желтые жилеты

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Киеве тысячи людей собрались на Софийской площади в ожидании «объединительного» собора
#Киев
В Киеве тысячи людей собрались на Софийской площади в ожидании «объединительного» собора

сегодня, 12:11

В мире
ЕС отказался вводить санкции против России после инцидента в Керченском проливе
#Инцидент в Керченском проливе
ЕС отказался вводить санкции против России после инцидента в Керченском проливе

вчера, 13:39

В мире
На американской станции в Антарктиде погибли два человека
#Антарктида #США
На американской станции в Антарктиде погибли два человека

вчера, 12:57

В мире
Российские самолеты в Венесуэле сравнили с музейными экспонатами
Российские самолеты в Венесуэле сравнили с музейными экспонатами

вчера, 11:29

В мире
В Турции при крушении поезда погибли 9 и пострадали более 40 человек
#Крушение поезда в Анкаре
В Турции при крушении поезда погибли 9 и пострадали более 40 человек

13.12.2018 11:32

В мире
Австрийская полиция обвинила российскую сборную по биатлону в нарушении антидопинговых правил
#Биатлон #допинг #Кубка мира в Хохфильцене
Австрийская полиция обвинила российскую сборную по биатлону в нарушении антидопинговых правил

13.12.2018 10:37

В мире