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сегодня, 13:39
В Париже продолжаются протесты и задержания
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Полицейские начали применять слезоточивый газ для разгона демонстрации "желтых жилетов" около Триумфальной арки.
Число задержанных в ходе субботних протестов "желтых жилетов" в столичном регионе Франции превысило 50 человек, - сообщают французские СМИ со ссылкой на префектуру полиции.
Акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.
Как сообщает новостной ресурс 20 minutes, по состоянию на 10.30 парижского времени (12.30 мск.) в регионе Иль-де-Франс было задержано 52 человека, в том числе 15 - в ходе "предварительных досмотров" на вокзалах и пунктах дорожного контроля.
В свою очередь, по данным радиостанции France Info, число задержанных в регионе Иль-де-Франс достигло 58 человек, - передает РИА-Новости.
Как сообщает телеканал BFMTV, к 11 часам по Парижу (13.00 мск) в протестах по всей Франции участвовали около двух тысяч человек. В столичных протестных акциях на Елисейских полях и площади Оперы участвуют около тысячи человек.
Акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.
Как сообщает новостной ресурс 20 minutes, по состоянию на 10.30 парижского времени (12.30 мск.) в регионе Иль-де-Франс было задержано 52 человека, в том числе 15 - в ходе "предварительных досмотров" на вокзалах и пунктах дорожного контроля.
В свою очередь, по данным радиостанции France Info, число задержанных в регионе Иль-де-Франс достигло 58 человек, - передает РИА-Новости.
Как сообщает телеканал BFMTV, к 11 часам по Парижу (13.00 мск) в протестах по всей Франции участвовали около двух тысяч человек. В столичных протестных акциях на Елисейских полях и площади Оперы участвуют около тысячи человек.
127