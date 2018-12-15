В Киеве тысячи людей собрались на Софийской площади в ожидании «объединительного» собора

Сторонники автокефалии для Украины ожидают начала молебна на Софийской площади в центре Киева перед началом так называемого объединительного собора новой церковной структуры. На площади уже собрались несколько тысяч человек.





Входящих на Софийскую площадь проверяют с помощью металлоискателей. После завершения собора на трибуне, установленной на Софийской площади, должен выступить глава новой украинской церкви. Молебен будут транслировать на двух больших экранах.



Мероприятие под эгидой Константинопольского патриархата пройдет в субботу в Софийском соборе Киева. Цель — создание на Украине новой поместной православной церкви, формально имеющей статус автокефальной, но возглавлять которую будет Константинопольский патриарх.



11 октября Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине и восстановлению в сане глав неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви — Филарета Денисенко и архиепископа Макария Малетича.



В ответ РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархом Варфоломеем и признала его раскольником.



22 октября пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков заявил, что Константинопольский патриархат должен принести извинения за нанесение ущерба мировому православию и будущему православия на Украине. Несколько тысяч человек ожидают молебна на Софийской площади в центре Киева перед началом так называемого объединительного собора новой украинский церковной структуры. Верующие продолжают прибывать в Киев к Софийскому собору из регионов, передает днем в субботу, 15 декабря, ТАСС . В центре украинской столицы припаркованы десятки автобусов, в районе проведения собора усилили меры безопасности.Входящих на Софийскую площадь проверяют с помощью металлоискателей. После завершения собора на трибуне, установленной на Софийской площади, должен выступить глава новой украинской церкви. Молебен будут транслировать на двух больших экранах.Мероприятие под эгидой Константинопольского патриархата пройдет в субботу в Софийском соборе Киева. Цель — создание на Украине новой поместной православной церкви, формально имеющей статус автокефальной, но возглавлять которую будет Константинопольский патриарх.11 октября Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине и восстановлению в сане глав неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви — Филарета Денисенко и архиепископа Макария Малетича.В ответ РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархом Варфоломеем и признала его раскольником.22 октября пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков заявил, что Константинопольский патриархат должен принести извинения за нанесение ущерба мировому православию и будущему православия на Украине.