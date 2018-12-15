В России

53 минуты назад

Шойгу предложил Мэттису обсудить разногласия по ДРСМД

69
#Шойгу #ДРСМД
Шойгу предложил Мэттису обсудить разногласия по ДРСМД

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу предложил своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису обсудить имеющиеся у России и США разногласия относительно условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Пентагон никак не ответил на обращения министра обороны России Сергея Шойгу, который предложил обсудить разногласия по условиям соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Несколько дней назад Шойгу направил главе американского оборонного ведомства Джеймсу Мэттису два обращения, которые передал в Пентагон российский атташе по вопросам обороны. В первой ноте Шойгу выразил обеспокоенность нарастанием курдско-арабских противоречий на подконтрольной США территории в Сирии.

"Во второй ноте глава российского военного ведомства предложил Джеймсу Мэттису провести обсуждение имеющихся у обеих стран разногласий в отношении условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности", — сообщил Конашенков.

В ноте глава российского Минобороны подчеркнул, что Москва готова к открытому и предметному диалогу по всем актуальным проблемам совместной повестки, - передает РИА-Новости.

Однако по прошествии трех суток от американского военного ведомства не последовало даже формальной реакции на это предложение, - отметил Конашенков.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности. При этом российские власти неоднократно заявляли, что строго соблюдают свои обязательства, и отмечали, что у них есть вопросы к США. В частности, речь идет о том, что Соединенные Штаты размещают на суше (на военной базе в Румынии, а также в Польше) установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Россия "нарушает соглашение". Позже госсекретарь Майк Помпео заявил, что у Москвы есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" договора, а если этого не произойдет, Штаты приостановят выполнение своих обязательств.

Среди прочего американская сторона призывает Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД, или модифицировать эту систему.

Российский МИД отверг эти обвинения, назвав их голословными и не соответствующими действительности. Что касается ракеты 9М729, то она не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение, подчеркнули в МИД.
69
#Шойгу #ДРСМД

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у водителей
Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у водителей

35 минут назад

В России
#цены
В 2019 году шампанское может подорожать

вчера, 17:27

В России
#мусор
1
Регионы не определились с тарифами за вывоз мусора

вчера, 17:24

В России
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 7,75%
#ЦБ РФ #ключевая ставка
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 7,75%

вчера, 17:17

В России
#семейное насилие
Житель Кемеровской области избивал малолетнюю дочь в попытке оградить от курения

вчера, 14:07

В России
«Яндекс» и «Википедия» похоронили Порошенко
#Порошенко #Яндекс #Википедия
«Яндекс» и «Википедия» похоронили Порошенко

вчера, 12:52

В России