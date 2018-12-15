53 минуты назад
Шойгу предложил Мэттису обсудить разногласия по ДРСМД
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу предложил своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису обсудить имеющиеся у России и США разногласия относительно условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Несколько дней назад Шойгу направил главе американского оборонного ведомства Джеймсу Мэттису два обращения, которые передал в Пентагон российский атташе по вопросам обороны. В первой ноте Шойгу выразил обеспокоенность нарастанием курдско-арабских противоречий на подконтрольной США территории в Сирии.
"Во второй ноте глава российского военного ведомства предложил Джеймсу Мэттису провести обсуждение имеющихся у обеих стран разногласий в отношении условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности", — сообщил Конашенков.
В ноте глава российского Минобороны подчеркнул, что Москва готова к открытому и предметному диалогу по всем актуальным проблемам совместной повестки, - передает РИА-Новости.
Однако по прошествии трех суток от американского военного ведомства не последовало даже формальной реакции на это предложение, - отметил Конашенков.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности. При этом российские власти неоднократно заявляли, что строго соблюдают свои обязательства, и отмечали, что у них есть вопросы к США. В частности, речь идет о том, что Соединенные Штаты размещают на суше (на военной базе в Румынии, а также в Польше) установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором.
В октябре президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Россия "нарушает соглашение". Позже госсекретарь Майк Помпео заявил, что у Москвы есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" договора, а если этого не произойдет, Штаты приостановят выполнение своих обязательств.
Среди прочего американская сторона призывает Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД, или модифицировать эту систему.
Российский МИД отверг эти обвинения, назвав их голословными и не соответствующими действительности. Что касается ракеты 9М729, то она не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение, подчеркнули в МИД.