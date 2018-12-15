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Самбист Иван Агафонов завершил год важной победой

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#Самбо #Агафонов #"Локомотив"
Самбист Иван Агафонов завершил год важной победой

Успех в ЦФО гарантировал ельчанину выступление в финале первенства России.

Успешно завершает уходящий год 18-летний самбист из Ельца Иван Агафонов. Под конец года он не только положил в свою копилку еще одну медаль, но и сделал задел на будущее. В Воронеже Агафонов стал победителем первенства ЦФО по самбо среди юниоров.

Ивану не нашлось равных в весовой категории до 68 кг. Этот успех гарантировал воспитаннику елецкого «Локомотива» участие в первенстве России в следующем году.

Добавим, что тренирует восходящую «звездочку» самбо его отец Владимир Агафонов.

Иван Агафонов - обладатель многих титулов: «бронзовый» призер Спартакиады молодежи России, победитель первенств ЦФО. Его главный успех - звание победителя первенства мира этого года в Тбилиси.

На воронежском ковре еще один ельчанин Дмитрий Усов в весовой категории до 57 кг занял 3-е место. Тренируют его Эдуард Урюпин и Евгений Меренков.

Добавим, что самбо недавно было признано олимпийским видом спорта, что открывает перед борцами серьезные перспективы.

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#Самбо #Агафонов #"Локомотив"

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