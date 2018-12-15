Новогодние ёлки и иллюминацию в городе начали включать уже в первой декаде декабря

Завершается новогоднее украшение города. Как было объявлено прежде, официально праздничная иллюминация должна была заработать с субботы, 15 декабря. Однако произошло это значительно раньше.

По распоряжению главы Липецка Сергея Иванова огни стали загораться по мере монтажа и готовности световых объектов. По вечерам зажигается практически вся традиционная иллюминация – искусственные и натуральные елки на площадях в разных районах Липецка, фонтаны на улице Ленина и Петровском спуске, музыканты и волшебная карета у Комсомольского пруда, шар Желаний у драмтеатра, перетяжки на въездах в город, карамельные деревья на Московской. Включается архитектурная подсветка зданий. В связи с реконструкцией Петровского моста, часть прежде размещённых на нем световых конструкций «переехала» в новые микрорайоны – на бульвар Белана.

Как сообщили в муниципальном предприятии «Липецкгорсвет», светодиодная иллюминация не энергоемка и в целом потребляет около 100 киловатт в час. Тем не менее, до наступления праздников в целях экономии с 24.00 до 5.30 её отключают.

Сейчас в Липецке ждут прибытия новых конструкций – часов для сквера на Ворошилова, камина для площади Петра, цифр «2019» для Быханова сада, рядом с которым, кстати, ведутся работы по световому украшению туй. Они должны стать изюминкой нынешнего сезона. Кроме того, заказаны праздничные консоли, их установят на опорах по улицам Советская и Зегеля, на Плехановском спуске. По информации департамента дорожного хозяйства и благоустройства начать монтировать новинки могут уже в выходные дни.