сегодня, 08:23
Новогодние ёлки и иллюминацию в городе начали включать уже в первой декаде декабря
Завершается новогоднее украшение города. Как было объявлено прежде, официально праздничная иллюминация должна была заработать с субботы, 15 декабря. Однако произошло это значительно раньше.
Как сообщили в муниципальном предприятии «Липецкгорсвет», светодиодная иллюминация не энергоемка и в целом потребляет около 100 киловатт в час. Тем не менее, до наступления праздников в целях экономии с 24.00 до 5.30 её отключают.
Сейчас в Липецке ждут прибытия новых конструкций – часов для сквера на Ворошилова, камина для площади Петра, цифр «2019» для Быханова сада, рядом с которым, кстати, ведутся работы по световому украшению туй. Они должны стать изюминкой нынешнего сезона. Кроме того, заказаны праздничные консоли, их установят на опорах по улицам Советская и Зегеля, на Плехановском спуске. По информации департамента дорожного хозяйства и благоустройства начать монтировать новинки могут уже в выходные дни.
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