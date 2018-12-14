В 2019 году шампанское может подорожать

В следующем году минимальная розничная цена бутылки шампанского 0,75 л может увеличиться до 202 рублей, подсчитали в Ассоциации производителей игристых вин. Оценка производилась в том числе с учетом роста НДС.

Как рассказали «Известиям» в организации, соответствующие расчеты уже направлены в Минфин. В ведомстве заявили, что рассматривают возможность изменения стоимости, однако решение еще не принято.

В 2016 году правительство утвердило на шампанское ценовой минимум в размере 164 рублей. С тех пор он не менялся.

Эксперты полагают, что шампанское не должно быть слишком доступным. По их мнению, минимальная стоимость бутылки не должна превышать 180 рублей.

Согласно сведениям оператора фискальных данных «Такском», в декабре средняя розничная цена на шампанское на территории России составила 511 рублей за бутылку. Тогда же был зафиксирован рост продаж игристого на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.