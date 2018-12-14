В России

43 минуты назад

Регионы не определились с тарифами за вывоз мусора

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#мусор

В начале следующего года Россия переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). 

При этом с тарифами на их вывоз определилась меньшая часть регионов страны, рассказали «Известиям» в Минприроды. На принятие решения осталась одна неделя.

До изменений плата за вывоз мусора составляла 70–80 рублей в месяц, а в некоторых регионах вывоз был бесплатным для граждан. С 1 января ее средний размер составит 100–150 рублей, рассказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации операторов отрасли обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

Эксперт обратил внимание на невозможность определения фактической стоимости услуг по вывозу ТКО. По его словам, руководство регионов занижает объемы мусора для уменьшения тарифов. Подобные шаги могут привести к банкротству операторов и появлению нелегальных свалок. 


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#мусор

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