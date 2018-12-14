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ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 7,75%
Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, опубликованного в пятницу, 14 декабря.
Как говорится в сообщении регулятора, принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте.
ЦБ также отмечает, что сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС.
С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.
Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки.
Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросу ключевой ставки пройдет 8 февраля (не опорное). За ним последует опорное заседание 22 марта.
Напомним, что в середине сентября Банк России на фоне усиления проинфляционных и геополитических рисков впервые с 2014 года повысил ключевую ставку (+0,25 процентного пункта, до 7,5%). По итогам трех предыдущих заседаний совет директоров ЦБ принимал решение о сохранении ставки на уровне 7,25% годовых. В начале прошлого года она составляла 10% годовых, в начале 2018 года — 7,75%.
Как сообщалось, предыдущее решение о повышении ставки привело к росту ипотечных ставок во многих банках. В частности, основной игрок рынка — Сбербанк — повысил ставки на 0,4-0,6 п.п.
В ДОМ.РФ ранее отмечали, что повышение ипотечных ставок носит временный характер.
"Рост носит временный характер ввиду повышения стоимости фондирования из-за роста волатильности на финансовых рынках. Изменение внешних условий усилило инфляционные риски", — заверили в компании.
"Ставки по ипотеке перейдут к снижению после окончания периода нестабильности на финансовых рынках. В долгосрочной перспективе, к 2024 году, согласно указу президента РФ №204, ставка по ипотеке составит 8% и ниже", — подчеркивали в ДОМ.РФ.