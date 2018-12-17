Большая меховая ярмарка от производителя пройдёт в Липецке

Великолепный подарок на все времена и по любому случаю – шикарная шубка из натурального меха, которую можно приобрести на выставке-распродаже в Липецке. Каждому предъявителю промо-кода с официального сайта – скидка на приглянувшуюся модель или возможность купить в рассрочку на выгодных условиях.

19 – 20 декабря Дворец Молодёжи «Октябрь» пл. Петра Великого, 6



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Кировская меховая фабрика – это качественные меха, добротный пошив и многообразие моделей. На выставке будут представлены шубки из норки, лисицы, мутона, нутрии, орилага. Самые теплые, пушистые и невероятно нежные шубки отшиваются из лисы. Этот мех обладает густым подшерстком, при этом отсутствуют грубые остины. Природные расцветки поражают яркостью и богатством оттенков:

• финская лиса сочетает и коричневый, и черный, и молочные оттенки, которые комбинируются с сероватыми вставками. Отличительная особенность меха финской лисы – длинные ости, напоминающие перышки;

• черно-бурая лиса сочетает в себе оттеночную гамму серых, черных, графитовых и буроватых тонов. Самый распространенный оттенок меха, используемого при отшивке шуб;

• лиса-огневка привлекает внимание своей яркостью (оранжевые, рыжие фрагменты с вкраплениями белого) и относится к одним из самых дорогих разновидностей меха;

• платиновая лиса – это плавный переход от белых остинок, к сероватому подшерстку, который у самой шкурки становится насыщенно черным, таким образом, создается впечатление, что мех, словно зефир на шоколадной подложке;

• крестовка – гибрид двух видов лис с чернобурым и огненным окрасом. На темно-рыжем полотне выделяются черные фрагменты, напоминающие крест.

В коллекции Кировской меховой фабрики представлены модели шубок и полушубков из лисы разных окрасов. По длине изделия либо до середины бедра, либо чуть выше колена, крой прямой.

Основная отличительная особенность шубок – расположение меховых пластин, поперечно подолу. Создается впечатление, будто шубка волнистая за счет переходов пушистого ворса. Все модели с воротниками-стойками, есть и полнодлинным рукавом, есть и ¾-ным. Укороченный рукав и длина до бедра (полушубок) очень востребованы среди представительниц прекрасного пола, которые водят авто. Достаточно дополнить образ высокими лайковыми перчатками, и ручки не пострадают от холода и ветра, и мех не будет сковывать движений.







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