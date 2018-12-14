Общество

35 минут назад

Сводный отряд липецкой полиции вернулся с Северного Кавказа

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#полиция
Сводный отряд липецкой полиции вернулся с Северного Кавказа

Шесть месяцев полицейские несли службу в Дагестане.

Сегодня с Северного Кавказа вернулся домой сводный отряд липецкой полиции. В  течение шести месяцев полицейские несли службу на территории республики Дагестан, выполняя задачи по обеспечению общественного порядка, антитеррористической защищенности, соблюдению безопасности дорожного движения, работе по пресечению и раскрытию преступлений. 

Полицейских встречало  руководство УМВД России по области, родственники, друзья, сослуживцы. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сегодня же в командировку на Северный Кавказ отправился другой отряд полицейских. Перед отъездом руководством Управления МВД по области была проверена готовность отбывающих на смену полицейских, проконтролирована их обеспеченность денежным и вещевым довольствием.

 


1 468
#полиция

Комментарии (1)

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гость

3 минуты назад
Миллиарды вбухивают в северный кавказ и до сей поры наши пацаны едут туда рисковать ,служить .Ай да Путин ,ай да "молодец".
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