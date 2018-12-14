Сводный отряд липецкой полиции вернулся с Северного Кавказа

Шесть месяцев полицейские несли службу в Дагестане.

Сегодня с Северного Кавказа вернулся домой сводный отряд липецкой полиции. В течение шести месяцев полицейские несли службу на территории республики Дагестан, выполняя задачи по обеспечению общественного порядка, антитеррористической защищенности, соблюдению безопасности дорожного движения, работе по пресечению и раскрытию преступлений.

Полицейских встречало руководство УМВД России по области, родственники, друзья, сослуживцы.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сегодня же в командировку на Северный Кавказ отправился другой отряд полицейских. Перед отъездом руководством Управления МВД по области была проверена готовность отбывающих на смену полицейских, проконтролирована их обеспеченность денежным и вещевым довольствием.







