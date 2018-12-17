Зоомагазин оштрафовали на 100 000 рублей за бардак

Проверка нашла серию нарушений в организации торговли ветеринарными препаратами.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф в 100 000 рублей на администрацию зоомагазина, расположенного в торговом центре в Октябрьском районе Липецка. Причиной для взыскания стали итоги проверки, которую провели эксперты управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям.



Как указано в материалах суда, проверяющие посетили зоомагазин в середине сентября 2018 года. Причиной визита стала плановая документарная проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства. Эксперты нашли серию нарушений: отсутствовали стеллажные карт, в торговом зале вместе с лекарствами хранились корма для животных, не выполнялся порядок ведения учета и контроля продажи препаратов, не было подтверждения ознакомления персонала с правила хранения лекарств для животных. В отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией».



Все выявленные нарушение зоомагазин устранил еще до рассмотрения дела в суде. Организации выписали минимальный возможный за эти нарушения штраф.