Общество

сегодня, 15:01

Зоомагазин оштрафовали на 100 000 рублей за бардак

5 804
#ветеринария #штраф #торговля
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Зоомагазин оштрафовали на 100 000 рублей за бардак

Проверка нашла серию нарушений в организации торговли ветеринарными препаратами.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф в 100 000 рублей на администрацию зоомагазина, расположенного в торговом центре в Октябрьском районе Липецка. Причиной для взыскания стали итоги проверки, которую провели эксперты управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям.

Как указано в материалах суда, проверяющие посетили зоомагазин в середине сентября 2018 года. Причиной визита стала плановая документарная проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства. Эксперты нашли серию нарушений: отсутствовали стеллажные карт, в торговом зале вместе с лекарствами хранились корма для животных, не выполнялся порядок ведения учета и контроля продажи препаратов, не было подтверждения ознакомления персонала с правила хранения лекарств для животных. В отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией».

Все выявленные нарушение зоомагазин устранил еще до рассмотрения дела в суде. Организации выписали минимальный возможный за эти нарушения штраф.
5 804
#ветеринария #штраф #торговля
2

Комментарии (5)

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Антинародная власть

8 минут назад
Антинародная власть и суды.Задушили все предпринимательство и торговлю.Жизнь при этом режиме и есть уже сама смерть,как в песне айспик Смерти больше нет.
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\\\

55 минут назад
Вован настоящий, да... а почему нет? Это же не млды пукинских друзей.
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Вован настоящий

58 минут назад
офигеть, 100-ка это минимум!!! а максимум тогда что? расстрел на месте!!!
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Оля

сегодня, 15:11
Вот это новость!!!!!!
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П

сегодня, 15:06
Бардак от слово "бордель"- Дом проституток ( Неужели про Россию ),Что пишешь ,писака!,Аль диплом у Путина купил!!!
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